HOME NEWS NASIONAL

Presiden Prabowo Sampaikan Duka Cita atas Wafatnya Ryamizard Ryacudu

Binti Mufarida , Jurnalis-Minggu, 31 Mei 2026 |19:43 WIB
Presiden Prabowo Sampaikan Duka Cita atas Wafatnya Ryamizard Ryacudu
Presiden Prabowo Subianto (Foto: Binti M/Okezone)
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyampaikan duka yang mendalam atas meninggalnya mantan Menteri Pertahanan (Menhan) Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu, pada Minggu (31/5/2026). Diketahui, Ryamizard Ryacudu meninggal dunia di usia ke-76 tahun.

"Innalilahi wa innailaihi raji'un Turut Berduka Cita Atas Wafatnya Jenderal TNI (Purn.) Ryamizard Ryacudu. Menteri Pertahanan Republik Indonesia ke-25 masa jabatan 27 Oktober 2014-20 Oktober 2019," tulis Prabowo yang dibagikan melalui akun media sosial @Prabowo.

Sementara itu, saat ini jenazah almarhum telah disholatkan di rumah duka, Perumahan Puri Wira Bhakti 1/1B, Cikeas, Bogor. Rencananya, jenazah akan dimakamkan di TMPN Kalibata, Jakarta Selatan.

Sementara itu, berdasarkan siaran pers dari Biro Infohan Setjen Kemhan, Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu merupakan sosok pemimpin yang dikenal memiliki dedikasi tinggi, keteguhan prinsip, serta kecintaan yang besar terhadap Tanah Air.

Sebagai bentuk penghormatan terakhir atas jasa dan pengabdian almarhum kepada bangsa dan negara, Kemhan RI akan melaksanakan upacara penghormatan dan persemayaman jenazah Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu.

