Jenazah Eks Menhan Ryamizard Ryacudu Tiba di Rumah Duka Cikeas

JAKARTA - Jenazah mantan Menteri Pertahanan (Menhan) Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu tiba di rumah duka, Perumahan Puri Wira Bhakti 1/1B, Cikeas, Bogor, pada Minggu (31/5/2026). Saat tiba, jenazah Ryamizard berada di peti dengan ditutupi kain Merah Putih.

Ryamizard yang meninggal di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Jakarta, itu tiba di rumah duka sekira pukul 16.56 WIB. Peti jenazah bertutupkan kain Merah Putih itu langsung digotong keluar dari mobil jenazah.

Selanjutnya, peti digotong dan dibawa ke dalam rumah duka atau diletakkan di pelataran depan kediamannya. Suasana haru tampak terasa saat jenazah tiba di rumah duka tersebut.

"Lailahailallah, Lailahailallah," ujar pembawa peti jenazah sambil menangis.

Diketahui, mantan Menhan Ryamizard Ryacudu meninggal dunia pada Minggu 31 Mei 2026 usai menjalani perawatan intensif di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta. Kepergian sosok purnawirawan perwira tinggi TNI Angkatan Darat tersebut meninggalkan duka mendalam bagi bangsa.

Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan Kolonel Arm Rico Ricardo Sirait membenarkan kabar duka tersebut. Ryamizard meninggal dunia tepat pada pukul 14.03 WIB. Perawatan yang dijalani almarhum berada di ruang Cardiac Intensive Care Unit (CICU) RSPAD sebelum akhirnya berpulang.

(Arief Setyadi )

