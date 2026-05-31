Jenazah Eks Menhan Ryamizard Akan Disemayamkan di Rumah Duka Cikeas

JAKARTA - Jenazah mantan Menteri Pertahanan (Menhan), Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu akan disemayamkan di rumah duka di Perumahan Puri Wira Bhakti, Cikeas, Bogor, Jawa Barat.

"Informasi dari pihak keluarga jenazah akan di disemayamkam di rumah duka yg beralamat di Perumahan Puri Wira Bhakti 1/1b Cikeas Bogor," ungkap Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan (Karo Infohan Setjen Kemhan), Brigjen TNI Rico Ricardo kepada awak media, Minggu (31/5/2026).

Sebelumnya, Rico telah mengonfirmasi kabar duka ini. "Benar, kami mendapat informasi berita duka cita bahwa telah meninggal dunia Bapak Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu," kata Rico.

Rico menjelaskan, Ryamizard tutup usia pada pukul 14.03 WIB di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD). "(Meninggal dunia) pada hari ini, Minggu 31 Mei 2026 pukul 14.03 WIB di RSPAD," ujarnya.

Sementara itu, dari pesan duka yang diterima, Ryamizard Ryacudu tutup usia di usia ke-76 tahun. Saat ini, jenazah dalam proses menuju pemulasaran di RSPAD.

(Awaludin)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.