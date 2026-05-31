Profil Ryamizard Ryacudu: Jenderal yang Pernah Pimpin TNI AD hingga Menteri Pertahanan Era Jokowi

Awaludin , Jurnalis-Minggu, 31 Mei 2026 |15:33 WIB
Profil Ryamizard Ryacudu: Jenderal yang Pernah Pimpin TNI AD hingga Menteri Pertahanan Era Jokowi
Eks Menhan Ryamizard Ryacudu semasa hidup (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Mantan Menteri Pertahanan Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu meninggal dunia, di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Jakarta Pusat, pada Minggu (31/5/2026).

Ryamizard mengembuskan napas terakhir pada pukul 14.03 WIB di RSPAD dalam usia 76 tahun. Kabar wafatnya tokoh militer senior tersebut dibenarkan oleh Karo Infohan Kementerian Pertahanan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait.

"Benar, kami mendapat informasi berita duka cita bahwa telah meninggal dunia Bapak Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu," kata Rico saat dihubungi, Minggu (31/5/2026).

Berikut profil Ryamizard Ryacudu: 

Ryamizard dikenal sebagai sosok yang memiliki perjalanan panjang di dunia militer dan pemerintahan. Selain pernah menjabat Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD), ia juga dipercaya menjadi Menteri Pertahanan Republik Indonesia pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo periode 2014–2019.

Lahir pada 21 April 1950, Ryamizard merupakan putra Musannif Ryacudu, seorang perwira TNI Angkatan Darat yang dikenal dekat dengan Presiden pertama RI, Soekarno. Dalam kehidupan pribadinya, Ryamizard menikah dengan Nora Tristyana, putri mantan Wakil Presiden RI, Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno.

 

