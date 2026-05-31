Jenazah Eks Menhan Ryamizard Ryacudu Jalani Pemulasaran di RSPAD

JAKARTA - Mantan Menteri Pertahanan (Menhan) periode 2014 2019, Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu, meninggal dunia di usia 76 tahun. Ia tutup usia pukul 14.03 WIB saat menjalani perawatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD), Jakarta, Minggu (31/5/2026).

Saat ini, jenazah Ryamizard Ryacudu masih berada di RSPAD dan tengah menjalani proses pemulasaran sebelum diserahkan kepada pihak keluarga untuk prosesi selanjutnya.

“(Meninggal dunia) pada hari ini, Minggu 31 Mei 2026 pukul 14.03 WIB di RSPAD,” ujar Kepala Biro Informasi Pertahanan (Karo Infohan) Kementerian Pertahanan, Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait.

Menurutnya, pihak Kementerian Pertahanan telah menerima informasi terkait wafatnya mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) tersebut.

“Benar, kami mendapat informasi berita duka cita bahwa telah meninggal dunia Bapak Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu,” kata Rico.

(Arief Setyadi )

