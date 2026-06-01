Prabowo Pimpin Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila

JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto memimpin Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila yang digelar di Halaman Gedung Pancasila, Jakarta, Senin (1/6/2026).

Berdasarkan pantauan di lokasi, Prabowo tiba di Gedung Pancasila sekitar pukul 09.35 WIB. Tak lama kemudian, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga tiba di lokasi acara.

Setibanya di Gedung Pancasila, Prabowo disambut siswa-siswi Sekolah Dasar (SD) yang membawa bendera Merah Putih.

Saat berjalan menuju podium upacara, Presiden Prabowo tampak didampingi Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.