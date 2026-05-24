HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kebakaran Melahap Lapak dan 3 Kontrakan di Kalideres Jakbar

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Minggu, 24 Mei 2026 |10:44 WIB
Kebakaran di Kalideres, Jakarta Barat (Foto: Danandaya Arya Putra/Okezone)
JAKARTA - Kebakaran hebat melanda permukiman warga di Jalan Permata Dalam, Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat pada Minggu (24/5/2026) pukul 03.57 WIB. Kebakaran menghanguskan lapak barang bekas serta rumah kontrakan.

"Jumlah objek terbakar: lapak dan 3 unit kontrakan," kata Kasie Ops Sudin Gulkarmat Jakbar, Ahmad Syaiful Kahfi, saat dikonfirmasi, Minggu.

Setelah menerima informasi kebakaran tersebut, petugas langsung bergerak ke lokasi dan upaya pemadaman dimulai pukul 04.06 WIB. Setelah berusaha melakukan pemadaman, api berhasil dijinakkan sekitar pukul 08.26 WIB.

"Pengerahan akhir itu 9 unit armada dan 45 personel," sambungnya.

Hingga kini belum diketahui apa yang menyebabkan api membakar area seluas 1.000 meter persegi. Petugas menaksir kerugian akibat kebakaran ini mencapai Rp1 miliar.

Sementara 4 kepala keluarga dengan total 16 jiwa terdampak akibat kebakaran ini. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut.

(Arief Setyadi )

