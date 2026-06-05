Kebakaran Hebat Landa Pemukiman Warga di Gambir, 1 Orang Tewas dan 5 Lainnya Luka Bakar

JAKARTA - Kebakaran hebat melanda pemukiman padat penduduk di Jalan Citarum, Cideng, Gambir, Jakarta Pusat pada Jumat (5/6/2026) pagi. Kebakaran tersebut mengakibatkan seorang meninggal dunia dan 5 lainnya luka bakar.

Kepala Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Kasudin Gulkarmat) Jakarta Pusat, Syarifudin menambahkan, terdapat lima orang yang dilaporkan mengalami luka bakar akibat kejadian itu.

"Korban meninggal dunia, lansia usia 80 tahun. Sedangkan korban luka ada 5 orang," ujar Syarifudin di Jakarta.

Dalam upaya pemadaman tersebut, sebanyak 88 personel dikerahkan ke lokasi kejadian, dengan bantuan 22 unit mobil pemadam kebakaran.

Sementara akses jalan ke lokasi yang sempit jadi hambatan proses pemadaman yang dialami petugas. "Jalan sempit dan banyak pengerahan pengalian," ucapnya.

Hingga kini belum diketahui apa yang menyebabkan pemukiman warga tersebut terbakar. Dilaporkan kebakaran ini juga berdampak terhadap 35 jiwa.

(Fahmi Firdaus )

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