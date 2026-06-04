Kebakaran Hebat Landa Johar Baru, Puluhan Rumah Ludes Terbakar

JAKARTA - Kebakaran hebat melanda pemukiman warga di Jalan Tanah Tinggi IV, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat pada Kamis (4/6). Insiden ini dilaporkan warga terjadi sekira pukul 00.15 WIB.

Kepala Suku Dinas Gulkarmat Jakarta Pusat, Syarifudin, menyampaikan bahwa operasi pemadam dimulai pukul 00.20 WIB, sementara api berhasil dijinakkan sekira pukul 04.24 WIB. Ia menyebut kebakaran ini menghanguskan 30 rumah warga.

"Obyek terbakar: bangunan perumahan (BP). Jenis objek: Rumah kurang lebih 30 rumah terbakar," kata Syarifudin dalam keterangannya, Kamis (4/6/2026).

Selama proses pemadaman, 140 personel dan 23 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Kebakaran ini ia sebut berdampak terhadap 240 jiwa.

Adapun kebakaran ini pertama kali disadari oleh seorang warga yang terbangun dari tidurnya lantaran merasakan hawa yang panas.

"Sekitar jam 00.00 WIB lewat, penghuni rumah yang diduga dari awal kebakaran terbangun karena merasakan hawa panas dari ruangan tempat tidurnya yang berada dilantai 2," ucapnya.