Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Komplotan Maling Motor di Johar Baru Ditangkap, Satu Orang Masih Buron

Felldy Utama , Jurnalis-Jum'at, 12 Juni 2026 |12:10 WIB
Komplotan Maling Motor di Johar Baru Ditangkap, Satu Orang Masih Buron
Maling Motor (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Komplotan pencurian kendaraan bermotor (Curanmor) yang beraksi di sejumlah lokasi di wilayah Jakarta Pusat, berhasil ditangkap Unit Reserse Kriminal Polsek Johar Baru. Dalam pengungkapan tersebut, tiga pelaku berhasil ditangkap, sementara satu pelaku lainnya masih masuk Daftar Pencarian Orang (DPO).

Kapolsek Johar Baru, Kompol Saiful Anwar mengatakan, pengungkapan kasus ini bermula dari laporan kehilangan sepeda motor yang diterima pihaknya pada Mei 2026.

"Dari hasil penyelidikan dan pengumpulan alat bukti, kami berhasil mengidentifikasi para pelaku. Secara bertahap tiga tersangka berhasil diamankan berikut sejumlah barang bukti yang digunakan dalam aksi pencurian," kata Saiful, Jumat (12/6/2026).

Kasus pertama terjadi pada 15 Mei 2026 di Jalan Rawasari, Kelurahan Galur, Johar Baru. Korban kehilangan satu unit sepeda motor Honda Genio dengan nilai kerugian sekitar Rp23 juta. Berdasarkan hasil analisis rekaman CCTV dan penyelidikan di lapangan, polisi mengidentifikasi keterlibatan empat orang pelaku.

Selanjutnya, pada 26 Mei 2026, polisi kembali menerima laporan pencurian sepeda motor Honda Astrea Prima di kawasan Johar Baru. Dari hasil penyelidikan, petugas berhasil menangkap tersangka inisial J J pada malam hari dan menemukan alat berupa kunci letter L yang diduga digunakan untuk membobol kendaraan.

Pengembangan kasus kemudian mengarah kepada pelaku lain. Polisi menangkap inisial A A pada 31 Mei 2026 di kawasan Paseban, Senen. Sementara tersangka inisial MWP berhasil diamankan pada 9 Juni 2026 di kawasan Kramat Pulo Gundul, Johar Baru.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/11/338/3223962//pencurian-8Nqv_large.jpg
Bermodal CCTV, Polisi Tangkap Dua Maling Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/07/338/3223081//pencurian-tYD9_large.jpg
Nunggak Bayar Kos, 2 Pria di Jakbar Nekat Curi Motor Teman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/04/338/3222470//kasus_kebakaran-6zNj_large.jpg
Kebakaran Hebat Landa Johar Baru, Puluhan Rumah Ludes Terbakar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/31/338/3221793//maling_motor-PEYw_large.jpg
Beraksi di Johar Baru, Maling Motor Terciduk Jual Murah Barang Curian di Facebook
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/14/338/3218489//penangkapan-UeJz_large.jpg
Sindikat Curanmor Bersenpi hingga Ganjal ATM Ditangkap di Tangerang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/12/337/3217981//kapolri_jenderal_listyo_sigit_prabowo-c7oH_large.jpg
Kapolri Naikkan Pangkat Brigadir Arya yang Gugur Ditembak Maling di Lampung
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement