Beraksi di Pancoran, 3 Pelaku Maling Motor Ternyata Simpan Narkoba

JAKARTA - Tim Patra Mako Satuan Brimob Polda Metro Jaya menangkap tiga orang yang diduga terlibat dalam tindak pidana pencurian sepeda motor di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan. Ketiganya juga kedapatan membawa sejumlah barang yang diduga terkait penyalahgunaan narkotika.

Penangkapan berawal saat personel Brimob melakukan patroli rutin pada Sabtu (13/6/2026) dini hari. Saat itu, petugas menerima informasi dari masyarakat mengenai keberadaan tiga orang yang gerak-geriknya mencurigakan.

Menindaklanjuti laporan tersebut, Tim Patra langsung menuju lokasi untuk melakukan pengecekan dan pemeriksaan.

"Petugas kemudian menghentikan tiga orang yang dicurigai dan melakukan pemeriksaan awal," kata Dansat Brimob Polda Metro Jaya, Kombes Pol Henik Maryanto, Sabtu (13/6/2026).

Dari hasil pemeriksaan, petugas mengamankan sejumlah barang bukti berupa dua unit sepeda motor, dua tas selempang, lima unit telepon genggam, serta tiga dompet.

Tak hanya itu, petugas juga menemukan lima butir pil yang diduga ekstasi, satu pod merek Foom, dua botol liquid merek Foom, satu cartridge kosong, satu cartridge berisi cairan yang diduga mengandung etomidate, serta satu alat isap yang diduga digunakan untuk penyalahgunaan narkotika.