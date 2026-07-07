BNPB: Kebakaran Hutan di Banjarbaru Meluas hingga 3,7 Hektare, Tak Ada Korban

JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, menghanguskan lahan seluas 3,7 hektare. Meski demikian, tidak ada korban jiwa akibat peristiwa tersebut.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, mengatakan kebakaran terjadi pada Minggu 5 Juli 2026 di dua lokasi, yakni Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, serta Kelurahan Landasan Ulin Selatan, Kecamatan Liang Anggang.

"Berdasarkan data yang diterima BNPB, lahan seluas 3,7 hektare terbakar dan tidak terdapat korban jiwa akibat kejadian tersebut," ujar Abdul, Selasa (7/7/2026).

Abdul mengatakan, saat ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Banjarbaru bersama petugas masih melakukan upaya pemadaman di lokasi terdampak.

"Guna mencegah meluasnya kebakaran dan meminimalkan dampak terhadap masyarakat sekitar," imbuhnya.