Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Korban Kebakaran Kemayoran Antre Bantuan MNC Peduli: Sangat Membantu Kami

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Selasa, 02 Juni 2026 |20:43 WIB
Korban Kebakaran Kemayoran Antre Bantuan MNC Peduli: Sangat Membantu Kami
Korban kebakaran di kawasan Pasar Jiung (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Bantuan yang disalurkan MNC Peduli untuk warga terdampak kebakaran di kawasan Pasar Jiung, Kemayoran, Jakarta Pusat, disambut antusias para penyintas. Sejak dibuka di posko bantuan, warga tampak mengantre untuk mendapatkan berbagai kebutuhan dasar yang sangat dibutuhkan pascakebakaran.

Bantuan tersebut disalurkan melalui Polres Metro Jakarta Pusat di pos distribusi yang berada dekat dengan lokasi pengungsian warga. Adapun bantuan yang diberikan berupa kebutuhan sandang sehari-hari, seperti pembalut wanita, kaos oblong, serta pakaian dalam untuk perempuan dan laki-laki.

Sejumlah warga mengaku bantuan tersebut sangat membantu mereka yang kehilangan harta benda akibat kebakaran. Salah satunya Regar Nanda, warga terdampak yang rumahnya hangus dilalap api.

"Ada pakaian layak pakai yang saya terima, dan itu membantu saya dan keluarga saya yang kebetulan rumah saya hangus tak tersisa," ujar Nanda, Selasa (2/6/2026).

Nanda menyampaikan apresiasi atas kepedulian yang diberikan MNC Peduli kepada warga terdampak. Menurutnya, bantuan tersebut sangat berarti di tengah kondisi sulit yang sedang dihadapi para penyintas.

"Saya berterima kasih kepada MNC Peduli karena sudah peduli kepada kami," katanya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/02/338/3222166//mnc_peduli_salurkan_bantuan-HC6s_large.jpg
MNC Peduli Salurkan Bantuan untuk Korban Kebakaran Kemayoran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/02/338/3222103//wakil_gubernur_dki_jakarta_rano_karno-Xb8p_large.jpg
Rano Tegaskan Siswa Terdampak Kebakaran Kemayoran Bisa Ikuti Ujian Sekolah Susulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/02/338/3222080//korban_kebakaran_di_kawasan_pasar_jiung-o2va_large.jpg
Dikelilingi Puing Kebakaran di Kemayoran, Rumah Hafiz Alquran Ini Masih Tegak Berdiri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/02/338/3222062//wakil_gubernur_dki_jakarta_rano_karno-4bjn_large.jpg
Kebakaran Kemayoran Terjadi di Lahan Setneg, Ini Penjelasan Wagub Rano
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/02/338/3221963//kebakaran-cY7t_large.jpg
Kebakaran Hebat Lahap Pasar Jiung Kemayoran, Petugas Damkar Berjibaku Jinakkan Api
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/01/338/3221953//kebakaran-GHNM_large.jpg
Breaking News! Kebakaran Permukiman Padat di Kemayoran, 87 Personel Damkar Dikerahkan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement