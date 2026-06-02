Korban Kebakaran Kemayoran Antre Bantuan MNC Peduli: Sangat Membantu Kami

JAKARTA – Bantuan yang disalurkan MNC Peduli untuk warga terdampak kebakaran di kawasan Pasar Jiung, Kemayoran, Jakarta Pusat, disambut antusias para penyintas. Sejak dibuka di posko bantuan, warga tampak mengantre untuk mendapatkan berbagai kebutuhan dasar yang sangat dibutuhkan pascakebakaran.

Bantuan tersebut disalurkan melalui Polres Metro Jakarta Pusat di pos distribusi yang berada dekat dengan lokasi pengungsian warga. Adapun bantuan yang diberikan berupa kebutuhan sandang sehari-hari, seperti pembalut wanita, kaos oblong, serta pakaian dalam untuk perempuan dan laki-laki.

Sejumlah warga mengaku bantuan tersebut sangat membantu mereka yang kehilangan harta benda akibat kebakaran. Salah satunya Regar Nanda, warga terdampak yang rumahnya hangus dilalap api.

"Ada pakaian layak pakai yang saya terima, dan itu membantu saya dan keluarga saya yang kebetulan rumah saya hangus tak tersisa," ujar Nanda, Selasa (2/6/2026).

Nanda menyampaikan apresiasi atas kepedulian yang diberikan MNC Peduli kepada warga terdampak. Menurutnya, bantuan tersebut sangat berarti di tengah kondisi sulit yang sedang dihadapi para penyintas.

"Saya berterima kasih kepada MNC Peduli karena sudah peduli kepada kami," katanya.