Kebakaran Kemayoran Terjadi di Lahan Setneg, Ini Penjelasan Wagub Rano

JAKARTA – Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno mengungkapkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah berulang kali menawarkan relokasi ke rumah susun (rusun) bagi warga Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat. Namun, sebagian besar warga memilih tetap tinggal di kawasan yang berdiri di atas lahan milik Sekretariat Negara (Setneg) tersebut.

Hal itu disampaikan Rano saat meninjau lokasi kebakaran yang melanda permukiman padat penduduk di dekat Pasar Jiung, Kemayoran, Selasa (2/6/2026).

Menurut Rano, kedekatan emosional warga dengan lingkungan tempat tinggal menjadi salah satu alasan utama mereka enggan pindah ke rusun meski pemerintah telah beberapa kali menawarkan hunian yang lebih layak.

"Tadi sambil lalu saya ngomong dengan beberapa warga, enggak mau coba di rumah susun? Aduh Bang, kita lahir di sini Bang, bahkan yang namanya ari-ari kita ditanam di sini," ujar Rano kepada wartawan.

Ia mengaku memahami alasan warga yang telah lama menetap di kawasan tersebut. Meski demikian, Pemprov DKI akan terus memberikan pemahaman mengenai manfaat tinggal di rumah susun yang dinilai memiliki kualitas hunian lebih baik.

"Kita selalu berusaha untuk menyadarkan masyarakat, bahwa bukan berarti tidak layak, tapi mungkin kalau tinggal di rumah susun jauh lebih layak," katanya.