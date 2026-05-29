Kisah Pilu Warga Tambora saat Rumah Terbakar: Selamatkan Orang Tua daripada Harta

JAKARTA - Di tengah kobaran api yang cepat membesar saat kebakaran melanda permukiman padat penduduk di Jalan Krendang Barat, Kelurahan Krendang, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, Kamis (28/5/2026), Sujay (43) dan keluarganya berjibaku menyelamatkan orang tua yang sedang sakit dibanding menyelamatkan harta benda mereka.

Istri Sujay, Santia (44), mengatakan api muncul secara tiba-tiba tanpa tanda-tanda asap maupun bau terbakar sebelumnya. Dalam hitungan menit, kobaran api langsung membesar dan melahap rumah mereka di RT 13.

"Gak kelihatan asapnya, gak kecium baunya, langsung tiba-tiba gede gitu. Tiba-tiba apinya besar. Kita gak sempat nyelamatin barang-barang. Baju yang dipakai doang. Sama motor udah hancur," ujar Santia saat ditemui di Musala Al Hikmah, Jalan Krendang Barat I, Jumat (29/5/2026).

Saat kebakaran terjadi, keluarga mereka masih berada di dalam rumah, termasuk orang tua Santia yang sedang sakit di lantai tiga. Kondisi api yang terus membesar membuat keluarga fokus mengevakuasi anggota keluarga terlebih dahulu.

"Cuma motor doang yang hangus. Yang penting nyelamatin orang tua yang lagi sakit," kata Santia.