Kebakaran Tambora Jakbar Hanguskan 27 Rumah, Garis Polisi Dipasang di Lokasi

JAKARTA - Garis polisi terpasang di sejumlah rumah yang hangus terbakar akibat kebakaran di Jalan Krendang Barat, Kelurahan Krendang, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, Jumat (29/5/2026).

Pantauan di lokasi, sejumlah warga tampak lalu lalang membersihkan puing-puing bangunan serta menyelamatkan barang-barang yang masih bisa digunakan.

Posko kesehatan dan posko Dinas Sosial juga telah didirikan untuk membantu warga terdampak. Salah satunya berada di depan Musala Al Hikmah, Jalan Krendang Barat I.

Beberapa rumah terlihat hangus seluruhnya hingga hanya menyisakan tembok bangunan. Perabotan rumah tangga di dalam rumah ikut terbakar, termasuk sejumlah sepeda motor yang hangus di lokasi kejadian.

Salah satu warga Jalan Krendang Barat Gang IV, Aldi, mengatakan dirinya mengetahui kebakaran setelah mendengar teriakan warga yang melihat asap.

“Saya tahunya dari warga teriak ada asap. Pas saya lari, ngambil air satu ember, api langsung membesar. Sudah nggak keburu lagi,” ujar Aldi saat ditemui di lokasi, Jumat (29/5/2026).