Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kebakaran Tambora Jakbar Hanguskan 27 Rumah, Garis Polisi Dipasang di Lokasi

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Jum'at, 29 Mei 2026 |13:20 WIB
Kebakaran Tambora Jakbar Hanguskan 27 Rumah, Garis Polisi Dipasang di Lokasi
Kebakaran di Tambora (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Garis polisi terpasang di sejumlah rumah yang hangus terbakar akibat kebakaran di Jalan Krendang Barat, Kelurahan Krendang, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, Jumat (29/5/2026).

Pantauan di lokasi, sejumlah warga tampak lalu lalang membersihkan puing-puing bangunan serta menyelamatkan barang-barang yang masih bisa digunakan.

Posko kesehatan dan posko Dinas Sosial juga telah didirikan untuk membantu warga terdampak. Salah satunya berada di depan Musala Al Hikmah, Jalan Krendang Barat I.

Beberapa rumah terlihat hangus seluruhnya hingga hanya menyisakan tembok bangunan. Perabotan rumah tangga di dalam rumah ikut terbakar, termasuk sejumlah sepeda motor yang hangus di lokasi kejadian.

Salah satu warga Jalan Krendang Barat Gang IV, Aldi, mengatakan dirinya mengetahui kebakaran setelah mendengar teriakan warga yang melihat asap.

“Saya tahunya dari warga teriak ada asap. Pas saya lari, ngambil air satu ember, api langsung membesar. Sudah nggak keburu lagi,” ujar Aldi saat ditemui di lokasi, Jumat (29/5/2026).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/28/338/3221313//kebakaran-iy3r_large.jpg
Permukiman Padat di Tambora Terbakar, 19 Unit Mobil Pemadam Dikerahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/28/18/3221259//kebakaran-jGxy_large.jpg
Asrama Sekolah Putri di Kenya Terbakar, 16 Siswi Tewas saat Tidur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/28/18/3221245//pabrik_kertas_di_washington_meledak-nCi7_large.jpg
Pabrik Kertas di Washington Meledak, 11 Orang Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/26/338/3220928//mobil_terbakar-tJNp_large.jpg
Mobil VW Caravelle Terbakar di Basement Apartemen di Jaksel, 13 Unit Damkar Dikerahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/25/338/3220711//kebakaran-N8gs_large.jpg
Ruko di Tanah Abang Jakpus Terbakar, 19 Unit Mobil Pemadam Dikerahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/21/338/3219886//bos_terra_drone_divonis_1_tahun_penjara-y9Wt_large.jpg
Buntut Kebakaran Tewaskan 22 Karyawan, Bos Terra Drone Divonis 1 Tahun Penjara
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement