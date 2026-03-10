Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Aktivitas Meningkat, Status Gunung Tambora Naik Level Waspada

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 10 Maret 2026 |15:52 WIB
Aktivitas Meningkat, Status Gunung Tambora Naik Level Waspada
Gunung Tambora (Foto: Dok)
A
A
A

JAKARTA - Badan Geologi menaikkan status Gunung Tambora yang berada di wilayah Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, menjadi Level II atau Waspada per 10 Maret 2026 pukul 10.00 WITA.

Kepala Badan Geologi, Lana Saria, mengungkapkan peningkatan aktivitas ini terutama ditunjukkan oleh meningkatnya jumlah kejadian kegempaan yang berasosiasi dengan proses pergerakan magma dari kedalaman menuju kantong magma di bawah tubuh gunung api.

“Berdasarkan hasil evaluasi data visual dan instrumental, khususnya data kegempaan yang menunjukkan peningkatan signifikan pada Gempa Vulkanik Dalam, maka tingkat aktivitas Gunung Tambora dinaikkan dari Level I (Normal) menjadi Level II (Waspada) terhitung mulai tanggal 10 Maret 2026 pukul 10.00 WITA,” ungkap Lana, Selasa (10/3/2026).

Lana membeberkan, berdasarkan data pemantauan kegempaan, pada bulan Januari 2026 tercatat sebanyak 267 kejadian Gempa Vulkanik Dalam (VA). Pada bulan Februari 2026, jumlah kejadian Gempa Vulkanik Dalam meningkat cukup signifikan menjadi 453 kejadian. Peningkatan jumlah Gempa Vulkanik Dalam ini mengindikasikan adanya peningkatan tekanan fluida magmatik serta suplai magma dari kedalaman menuju sistem magma yang lebih dangkal di bawah Gunung Tambora.

Data kegempaan pada periode 1–9 Maret 2026 juga menunjukkan aktivitas seismik yang masih cukup intensif. Selama periode tersebut tercatat 9 kejadian Gempa Guguran, 88 kejadian Gempa Vulkanik Dalam, 40 kejadian Gempa Tektonik Lokal, serta 24 kejadian Gempa Tektonik Jauh. Dominasi Gempa Vulkanik Dalam menunjukkan bahwa proses dinamika magmatik di bawah tubuh gunung api masih berlangsung dan berpotensi memicu peningkatan aktivitas pada periode selanjutnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/01/04/340/1839805/rusak-akibat-perambahan-200-ha-lahan-taman-nasional-tambora-akan-ditanami-180-ribu-pohon-Rq4JwpY95W.jpg
Rusak Akibat Perambahan, 200 Ha Lahan Taman Nasional Tambora Akan Ditanami 180 Ribu Pohon
https://img.okezone.com/okz/300/content/2011/09/13/340/501918/L6gFPtlcgk.jpg
Gunung Tambora Masih Siaga, Warga Inisiatif Mengungsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/25/340/3203522//gunung_ibu_di_maluku-6Iz5_large.jpg
Gunung Ibu Erupsi Semburkan Abu Vulkanik hingga 600 Meter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/14/340/3201534//gunung_semeru_erupsi-ecUu_large.jpg
Gunung Semeru Erupsi Luncurkan Awan Panas Guguran hingga 6 Ribu Meter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/06/340/3199940//gunung_marapi-m8NW_large.jpg
Gunung Marapi Meletus Dahsyat Malam Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/01/340/3198921//gunung_merapi-HKbP_large.jpg
Gunung Merapi Erupsi, Muntahkan Awan Panas Guguran ke Barat Daya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement