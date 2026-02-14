Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Gunung Semeru Erupsi Luncurkan Awan Panas Guguran hingga 6 Ribu Meter

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 14 Februari 2026 |07:21 WIB
Gunung Semeru Erupsi Luncurkan Awan Panas Guguran hingga 6 Ribu Meter
Gunung Semeru Erupsi Luncurkan Awan Panas Guguran hingga 6 Ribu Meter (Dok PVMBG)
A
A
A

JAKARTA - Gunung Semeru, Jawa Timur, erupsi pada 14 Februari 2026 pukul 05.54 WIB. PVMBG mencatat erupsi berupa awan panas guguran (APG) meluncur sejauh 6.000 meter.

1. Gunung Semeru Erupsi

PVMBG mencatat tinggi kolom abu erupsi teramati ± 2.000 m di atas puncak (± 5.676 m di atas permukaan laut). Kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah utara dan timur laut. 

Erupsi ini terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 25 mm dan durasi ± 39 menit 48 detik.

"Erupsi berupa Awan Panas Guguran dengan jarak luncur 6000 m, mengarah ke sektor tenggara (besuk kobokan). Sebaran abu teramati mengarah ke timur laut-utara," demikian pernyataan PVMBG dalam keterangan tertulisnya.

Saat ini Gunung Semeru berada pada Status Level III (Siaga) dengan rekomendasi tidak melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara di sepanjang Besuk Kobokan, sejauh 13 km dari puncak (pusat erupsi). 

Di luar jarak tersebut, masyarakat tidak melakukan aktivitas pada jarak 500 meter dari tepi sungai (sempadan sungai) di sepanjang Besuk Kobokan karena berpotensi terlanda perluasan awan panas dan aliran lahar hingga jarak 17 km dari puncak.

"Tidak beraktivitas dalam radius 5 Km dari kawah/puncak Gunung Api Semeru karena rawan terhadap bahaya lontaran batu (pijar)," ujar PVMBG.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/09/337/3194476/gunung_semeru_meletus-TSxy_large.jpg
Gunung Semeru Meletus Luncurkan Awan Panas Guguran 4.000 Meter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/337/3191098/gunung_semeru_erupsi-fCid_large.jpg
Gunung Semeru Erupsi Pagi Ini, Semburkan Abu Vulkanik Setinggi 1.200 Meter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/337/3190805/gunung_semeru-tEjx_large.jpg
Waspada, Gunung Semeru Erupsi Belasan Kali sejak Dini Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/340/3189130/gunung_semeru_erupsi-1nPQ_large.jpg
Gunung Semeru Erupsi Luncurkan Abu Vulkanik hingga 1.100 Meter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/340/3187984/perindo-US3z_large.jpg
Sri Gusni Ungkap 3 Prioritas Pascabencana, Pemulihan di Kawasan Terdampak Letusan Dahsyat Semeru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/340/3184716/semeru-I496_large.jpg
178 Pendaki dan Tim Kementerian Pariwisata Terjebak di Ranu Kumbolo saat Semeru Meletus
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement