Gunung Semeru Erupsi, Luncurkan Awan Panas Guguran Sejauh 5 Km

JAKARTA – Gunung Semeru meluncurkan awan panas guguran (APG) sejauh 5.000 meter pada Rabu (14/1/2026). Gunung yang berada di wilayah Kabupaten Lumajang dan Malang, Jawa Timur, tersebut saat ini berstatus Level III atau Siaga.

“Teramati awan panas guguran dengan jarak luncur 5.000 meter mengarah ke tenggara dan selatan. Gunung dominan tertutup kabut,” tulis Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) dalam keterangan tertulis.

PVMBG melaporkan, kondisi cuaca di sekitar Gunung Semeru saat ini berawan hingga mendung. Angin bertiup lemah ke arah barat daya dengan suhu udara berkisar 22–23 derajat Celsius. Gunung tertutup kabut setinggi 0–II hingga 0–III, sementara asap kawah tidak teramati.

Seiring aktivitas tersebut, PVMBG mengimbau masyarakat agar tidak melakukan aktivitas apa pun di sektor tenggara sepanjang Besuk Kobokan sejauh 13 kilometer dari puncak atau pusat erupsi.