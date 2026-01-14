Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Gunung Marapi Erupsi Semburkan Abu Setinggi 1.600 Meter

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 14 Januari 2026 |10:13 WIB
Gunung Marapi Erupsi Semburkan Abu Setinggi 1.600 Meter
Gunung Marapi Erupsi Semburkan Abu Setinggi 1.600 Meter (PVMBG)
A
A
A

JAKARTA - Gunung Marapi di Sumatera Barat erupsi pada hari ini, Rabu (14/1/2026) pada pukul 09.36 WIB. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana (PVMBG) mencatat kolom abu erupsi teramati ± 1.600 m di atas puncak (± 4.491 m di atas permukaan laut). 

1. Gunung Marapi Erupsi

"Kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah timur laut. Erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 28.6 mm dan durasi sementara ini ± 31 detik," tulis PVMBG dalam keterangan tertulisnya.

PVMBG melaporkan erupsi masih berlangsung saat laporan sedang dibuat.

Saat ini Gunung Marapi berada pada Status Level II (Waspada) dengan rekomendasi masyarakat di sekitar Gunung Marapi dan pendaki/pengunjung/wisatawan agar tidak memasuki dan tidak melakukan kegiatan di dalam wilayah radius 3 km dari pusat aktivitas (Kawah Verbeek) Gunung Marapi.

PVMBG meminta masyarakat yang bermukim di sekitar lembah, bantaran, aliran sungai-sungai yang berhulu di puncak Gunung Marapi agar tetap mewaspadai potensi ancaman bahaya lahar atau banjir lahar yang dapat terjadi terutama di saat musim hujan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/09/337/3194476//gunung_semeru_meletus-TSxy_large.jpg
Gunung Semeru Meletus Luncurkan Awan Panas Guguran 4.000 Meter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/340/3193764//gunung_marapi-VtjY_large.jpg
Gunung Marapi Erupsi Semburkan Abu hingga 250 Meter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/337/3192735//gunung_bur_ni_telong-LQHt_large.jpg
Gunung Bur Ni Telong di Aceh Naik Level Siaga, Warga Radius 4 Km Diminta Menjauh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/337/3190805//gunung_semeru-tEjx_large.jpg
Waspada, Gunung Semeru Erupsi Belasan Kali sejak Dini Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/340/3188329//erupsi_gunung_semeru-URoH_large.jpg
2 Kali Erupsi, Gunung Semeru Luncurkan Abu Vulkanik Setinggi 1.000 Meter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/340/3186788//erupsi_gunung_semeru-s5Xv_large.jpg
Gunung Semeru Erupsi 3 Kali Pagi Ini, Muntahkan Abu Setinggi 800 Meter
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement