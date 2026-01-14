Gunung Marapi Erupsi Semburkan Abu Setinggi 1.600 Meter

JAKARTA - Gunung Marapi di Sumatera Barat erupsi pada hari ini, Rabu (14/1/2026) pada pukul 09.36 WIB. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana (PVMBG) mencatat kolom abu erupsi teramati ± 1.600 m di atas puncak (± 4.491 m di atas permukaan laut).

1. Gunung Marapi Erupsi

"Kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah timur laut. Erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 28.6 mm dan durasi sementara ini ± 31 detik," tulis PVMBG dalam keterangan tertulisnya.

PVMBG melaporkan erupsi masih berlangsung saat laporan sedang dibuat.

Saat ini Gunung Marapi berada pada Status Level II (Waspada) dengan rekomendasi masyarakat di sekitar Gunung Marapi dan pendaki/pengunjung/wisatawan agar tidak memasuki dan tidak melakukan kegiatan di dalam wilayah radius 3 km dari pusat aktivitas (Kawah Verbeek) Gunung Marapi.

PVMBG meminta masyarakat yang bermukim di sekitar lembah, bantaran, aliran sungai-sungai yang berhulu di puncak Gunung Marapi agar tetap mewaspadai potensi ancaman bahaya lahar atau banjir lahar yang dapat terjadi terutama di saat musim hujan.