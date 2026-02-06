Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Gunung Marapi Meletus Dahsyat Malam Hari

Rus Akbar , Jurnalis-Jum'at, 06 Februari 2026 |01:01 WIB
Gunung Marapi Meletus Dahsyat Malam Hari
Gunung Marapi meletus (Foto: PVMBG/Rus Akbar)
BUKITTINGGI — Gunung Marapi di Sumatera Barat kembali erupsi pada Kamis (5/2/2026) malam. Erupsi terjadi pukul 22.25 WIB dengan tinggi kolom abu teramati mencapai ±3.000 meter di atas puncak atau sekitar 5.891 meter di atas permukaan laut.

Berdasarkan laporan resmi Magma Indonesia dan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), kolom abu berwarna kelabu dengan intensitas tebal teramati condong ke arah timur laut. Aktivitas erupsi ini terekam jelas pada seismogram.

“Erupsi terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 30,3 milimeter dan durasi sekitar 1 menit 27 detik,” tulis PVMBG dalam keterangan resminya.

Saat ini, status Gunung Marapi masih berada pada Level II (Waspada). Dari laporan masyarakat, lava pijar terlihat jelas keluar dari kawah gunung tersebut. 

“Tadi jelas terlihat ada api keluar dari puncak gunung,” kata Iwan yang melihat gunung tersebut dari Bukittinggi.
 

(Arief Setyadi )

      
