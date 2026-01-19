Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Status Gunung Ili Lewotolok Naik Jadi Siaga, Warga Diminta Jauhi Radius 3 Km

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 19 Januari 2026 |08:49 WIB
Status Gunung Ili Lewotolok Naik Jadi Siaga, Warga Diminta Jauhi Radius 3 Km (Dok PVMBG)
Status Gunung Ili Lewotolok Naik Jadi Siaga, Warga Diminta Jauhi Radius 3 Km (Dok PVMBG)
JAKARTA - Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meningkatkan status aktivitas vulkanik Gunung Ili Lewotolok di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur. Status gunung itu naik dari Level II (Waspada) menjadi Level III (Siaga) mulai Minggu (18/1/2026) pukul 11.00 Wita.

1. Status Siaga

Peningkatan status ini dipicu lonjakan aktivitas kegempaan dan erupsi yang terpantau sangat tajam dalam dua pekan terakhir. Plt Kepala Badan Geologi, Lana Saria, menjelaskan keputusan ini diambil berdasarkan hasil evaluasi menyeluruh terhadap data pemantauan di lapangan.

“Berdasarkan data pemantauan visual dan instrumental, aktivitas Gunung Ili Lewotolok menunjukkan peningkatan tajam. Maka tingkat aktivitas Gunung Ili Lewotolok dinaikkan dari Level II (Waspada) menjadi Level III (Siaga),” ujar Lana Saria dalam keterangannya, Senin (19/1/2026).

Data mencatat, sejak 1 hingga 15 Januari 2026, telah terjadi 2.713 kali gempa erupsi. Kondisi ini diperparah dengan mulai keluarnya aliran lava dari kawah gunung. 

“Teramati aliran lava yang keluar dari kawah Gunung Ili Lewotolok, yang sebelumnya mengalir di dalam kawah,” jelas Lana. 

Hingga saat ini, aliran lava ke sektor barat dilaporkan telah mencapai jarak sekitar 100 meter dari bibir kawah. Sementara lontaran material pijar menjangkau radius 300 meter ke arah tenggara.

 

Telusuri berita news lainnya
