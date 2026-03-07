Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Awas! BGN Ancam Setop Operasional SPPG jika Tak Urus SLHS

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Sabtu, 07 Maret 2026 |21:35 WIB
Awas! BGN Ancam Setop Operasional SPPG jika Tak Urus SLHS
BGN ancam setop operasional SPPG jika tak urus SLHS (Foto: Riyan Rizki/Okezone)
BANDUNG – Badan Gizi Nasional (BGN) menekankan pentingnya kepatuhan mitra dapur dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk segera mengurus Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Irjen Pol (Purn) Sony Sonjaya, mengatakan pihaknya telah menginstruksikan seluruh Koordinator Satuan Pelayanan Pangan Bergizi (KSPBG) untuk mengingatkan mitra dapur agar segera mengurus SLHS kepada dinas kesehatan setempat.

“Apabila 30 hari daftar saja belum, maka BGN akan suspend atau hentikan operasional SPPG,” kata Sony dalam kegiatan Bimtek Penjamah Makanan dan Percepatan SLHS wilayah KPPG Bandung Direktorat Penyediaan dan Penyaluran Wilayah II di Bandung, Sabtu (7/3/2026).

Menurutnya, hingga tadi malam sudah ada 25.061 SPPG yang telah dilakukan pemeriksaan atau inspeksi ke lapangan oleh jajaran Direktur Pemantauan dan Pengawasan.

“Langsung di sana diketahui ada beberapa SPPG yang tidak memenuhi persyaratan. Baru kemudian langsung diberi SP, surat peringatan kesatu, surat peringatan kedua, dan ada juga yang langsung dihentikan,” ujarnya.

“Contoh pada waktu saya langsung datang ke satu tempat di satu provinsi, melihat sarana prasarana ini benar-benar memang tidak layak dan langsung saat itu juga dihentikan, karena memang sarananya betul-betul tidak layak. Kita cek itu mulai dari sirkulasi udara, suhu ruangan seperti apa pada saat produksi, termasuk IPAL-nya. Ada yang IPAL-nya hanya berupa septic tank,” sambung Sony.

Sony juga menekankan Bimtek SLHS fokus pada penerapan prinsip higiene sanitasi pangan siap saji. "Yang meliputi 6 prinsip Higiene Sanitasi Makanan, Higiene Perorangan, Sanitasi Tempat dan Bangunan, Sanitasi Peralatan, dan Standar Baku Mutu. Dengan demikian program MBG ini dapat dilakukan dengan peningkatan mutu atau kualitas sehingga akan menjadi MBG yang berdampak positif bagi generasi kita," ungkapnya.

