Menteri Pigai: Orang yang Mau Meniadakan MBG Menentang HAM

JAKARTA - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menilai pihak yang mempunyai keinginan meniadakan program makanan bergizi gratis (MBG) dan beberapa program lainnya merupakan orang yang menentang HAM.

Hal itu ia sampaikan saat merespons teror yang diterima Ketua BEM UGM Tiyo Ardianto.

Diketahui, dalam unggahan akun Instagram-nya, @tiyoardiyanto_, ia sempat mengunggah video dengan mengenakan kaos bertuliskan "Maling Berkedok Gizi" sebagai bentuk protes terhadap program MBG.

"Maka orang yang mau meniadakan makan bergizi gratis, cek kesehatan gratis, pendidikan gratis, sekolah rakyat, koperasi merah putih, adalah orang yang menentang Hak Asasi Manusia," kata Pigai saat ditemui di kantornya, Jumat (20/2/2026).

Menurutnya, kritik terhadap program merupakan hal yang lumrah. Namun, bukan untuk meniadakan program.

Sebab, kata dia, sejumlah program tersebut dibutuhkan oleh sebagian orang. Ia pun meminta program-program tersebut tidak dikaitkan dengan kepentingan elektoral semata.

"Maaf ya, ketika program-program yang baik ini diarahkan ke pemilu, maka menurut saya itu menentang orang kecil, itu orang jahat. Orang yang tidak punya nurani. Orang yang tidak punya hati bagi orang kecil yang di depan mata, orang miskin, orang yang menderita, orang yang lapar, orang yang kesehatannya susah diperiksa. Jahat menurut saya," ujarnya.

(Arief Setyadi )

