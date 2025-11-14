Perdana di Papua, Juru Masak Dapur MBG Dapat Sertifikasi Chef

JAKARTA - Seorang juru masak dari dapur makan bergizi gratis (MBG) di Papua untuk pertama kalinya mendapatkan sertifikasi chef dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Ia adalah Santi Abaa, warga asli Kampung Barawaikap, yang menjadi peserta pelatihan dan sertifikasi.

Pelatihan dan sertifikasi ini merupakan inisiatif perkumpulan dapur MBG di Yapen. Sejumlah tenaga dapur dan pengelola gizi dari berbagai daerah di Papua mengikuti kegiatan yang digelar di Serui. Kegiatan ini untuk meningkatkan kompetensi tenaga dapur MBG.

Para juru masak juga diberikan pemahaman tentang standar gizi dan keamanan pangan sesuai ketentuan nasional, bukan sekadar teknik memasak. Apalagi, mereka bertugas untuk melayani masyarakat di wilayah terpencil.

Santi Abaa yang bertindak sebagai relawan Dapur MBG Yayasan Kitong Bisa, mengaku bangga bisa mengikuti kegiatan tersebut dan mendapat sertifikasi.

“Saya tidak menyangka bisa ikut sertifikasi resmi seperti ini. Biasanya kami hanya masak untuk kegiatan sosial, tapi sekarang saya belajar tentang standar gizi dan cara menyajikan makanan dengan lebih profesional. Semoga pengalaman ini bisa saya bagikan ke teman-teman di kampung,” kata Santi dalam keterangannya, dikutip Kamis (13/11/2025).