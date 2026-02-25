Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Gunung Ibu Erupsi Semburkan Abu Vulkanik hingga 600 Meter

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 25 Februari 2026 |07:23 WIB
Gunung Ibu Erupsi Semburkan Abu Vulkanik hingga 600 Meter
Gunung Ibu Erupsi Semburkan Abu Vulkanik hingga 600 Meter (PVMBG)
A
A
A

JAKARTA - Gunung Ibu yang berada di Maluku Utara erupsi pada Rabu (25/2/2026) pukul 06.25 WIT. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) mencatat tinggi kolom abu vulkanik teramati sekitar 600 m di atas puncak (sekitar 1.925 m di atas permukaan laut). 

"Kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah selatan. Erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 28 mm dan durasi ± 1 menit 5 detik," demikian pernyataan PVMBG.

Saat ini Gunung Ibu berada pada Status Level II (Waspada). Masyarakat di sekitar Gunung Ibu dan pengunjung/wisatawan direkomendasikan tidak beraktivitas di dalam radius 2 km dan perluasan sektoral berjarak 3.5 km ke arah bukaan kawah di bagian utara dari kawah aktif Gunung Ibu.

Jika terjadi hujan abu, masyarakat yang beraktivitas di luar rumah disarankan menggunakan pelindung hidung, mulut (masker), dan mata (kacamata).

"Seluruh pihak agar menjaga kondusivitas suasana di masyarakat, tidak menyebarkan narasi bohong (hoax), dan tidak terpancing isu-isu yang tidak jelas sumbernya. Masyarakat agar selalu mengikuti arahan dari Pemerintah Daerah," kata PVMBG.
 

(Erha Aprili Ramadhoni)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/01/337/3143771/gunung_ibu-Xt4n_large.jpg
Gunung Ibu Erupsi, Semburkan Abu Vulkanik Setinggi 500 Meter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/19/340/3115161/gunung-zYnW_large.jpg
Breaking News! Gunung Ibu Kembali Meletus Pagi Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/17/337/3114496/gunung_ibu-zNRb_large.jpg
Gunung Ibu Erupsi Pagi Ini Muntahkan Abu Vulkanik 800 Meter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/09/340/3112047/gunung-0VJy_large.jpg
Breaking News! Gunung Ibu Erupsi Meletus, Semburkan Abu Vulkanik 1.200 Meter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/02/337/3109960/gunung_ibu-iJ6x_large.jpg
Gunung Ibu Kembali Meletus Muntahkan Abu Vulkanik Setinggi 2,1 Meter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/28/340/3108346/gunung-uvLz_large.jpg
Breaking News! Gunung Ibu Meletus Pagi Ini, Muntahkan Abu Vulkanik 1.200 Meter
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement