Gunung Ibu Erupsi Semburkan Abu Vulkanik hingga 600 Meter

JAKARTA - Gunung Ibu yang berada di Maluku Utara erupsi pada Rabu (25/2/2026) pukul 06.25 WIT. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) mencatat tinggi kolom abu vulkanik teramati sekitar 600 m di atas puncak (sekitar 1.925 m di atas permukaan laut).

"Kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah selatan. Erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 28 mm dan durasi ± 1 menit 5 detik," demikian pernyataan PVMBG.

Saat ini Gunung Ibu berada pada Status Level II (Waspada). Masyarakat di sekitar Gunung Ibu dan pengunjung/wisatawan direkomendasikan tidak beraktivitas di dalam radius 2 km dan perluasan sektoral berjarak 3.5 km ke arah bukaan kawah di bagian utara dari kawah aktif Gunung Ibu.

Jika terjadi hujan abu, masyarakat yang beraktivitas di luar rumah disarankan menggunakan pelindung hidung, mulut (masker), dan mata (kacamata).

"Seluruh pihak agar menjaga kondusivitas suasana di masyarakat, tidak menyebarkan narasi bohong (hoax), dan tidak terpancing isu-isu yang tidak jelas sumbernya. Masyarakat agar selalu mengikuti arahan dari Pemerintah Daerah," kata PVMBG.



(Erha Aprili Ramadhoni)

