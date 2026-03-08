Gunung Semeru Kembali Menggeliat, 5 Kali Erupsi Sore hingga Malam Ini

JAKARTA – Gunung Semeru di Jawa Timur kembali menunjukkan peningkatan aktivitas vulkanik yang signifikan pada Minggu (8/3/2026).

Dalam kurun waktu enam jam sejak sore hingga malam hari, gunung api tertinggi di Pulau Jawa tersebut tercatat mengalami lima kali erupsi beruntun.

Berdasarkan laporan dari PVMBG, rangkaian erupsi ini dimulai pada pukul 14.22 WIB. Meski visual letusan tidak teramati karena tertutup kabut, getaran erupsi terekam jelas pada seismograf.

Lima erupsi tersebut masing-masing terjadi pada pukul 14.22 WIB dengan amplitudo maksimum 22 mm dan durasi 107 detik. Kemudian pada pukul 16.03 WIB dengan amplitudo maksimum 22 mm dan durasi 113 detik.

Selanjutnya, erupsi kembali terjadi pada pukul 18.33 WIB, namun visual letusan tidak teramati meski durasi erupsi dilaporkan berlangsung cukup lama.