INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Sri Gusni Ungkap 3 Prioritas Pascabencana, Pemulihan di Kawasan Terdampak Letusan Dahsyat Semeru

Tim Okezone , Jurnalis-Jum'at, 05 Desember 2025 |13:27 WIB
Sri Gusni Ungkap 3 Prioritas Pascabencana, Pemulihan di Kawasan Terdampak Letusan Dahsyat Semeru
Sri Gusni Ungkap 3 Prioritas Pascabencana Semeru
A
A
A

LUMAJANG— Partai Perindo menegaskan komitmennya mendorong pemerintah untuk mempercepat proses pemulihan pascabencana erupsi Gunung Semeru, terutama terkait ketersediaan hunian layak bagi para penyintas.

Penegasan ini disampaikan saat jajaran pengurus Partai Perindo mengunjungi dan menyalurkan bantuan kepada warga terdampak erupsi Gunung Semeru yang masih bertahan di lokasi pengungsian di SMP 2 Pronojiwo, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang, Jawa Timur.

Wasekjen Partai Perindo, Sri Gusni Febriasari, menyatakan bahwa fase darurat tidak boleh berhenti pada distribusi bantuan, tetapi harus segera diikuti langkah pemulihan yang terukur dan cepat.

“Percepatan pemulihan pascabencana adalah tanggung jawab bersama. Partai Perindo akan duduk bersama pemerintah dan memastikan kebutuhan para penyintas benar-benar terpenuhi. Kami juga akan mendorong pemerintah menjamin tempat tinggal yang layak untuk mereka,” ujarnya, Jumat (5/12/2025).

Partai Perindo kata dia juga  menekankan tiga prioritas penanganan pascabencana erupsi gunung tertinggi di Pulau Jawa ini.

Pertama, hunian sementara dan hunian tetap yang sesuai standar keselamatan, terutama bagi keluarga dengan anak-anak dan lansia.

Kedua, perbaikan infrastruktur dasar, termasuk akses air bersih, sanitasi, dan fasilitas kesehatan di kawasan pengungsian.

Ketiga, layanan pemulihan psikososial untuk kelompok rentan, agar mereka dapat kembali bangkit secara mental dan sosial.

“Percepatan pada tiga titik tersebut menjadi fondasi pemulihan jangka panjang warga. Partai Perindo siap berkolaborasi dengan instansi terkait agar prosesnya berjalan efektif dan tidak berlarut,” ujarnya.

Sebagai bagian dari dukungan langsung, Partai Perindo juga menyalurkan bantuan berupa kebutuhan pokok, perlengkapan bayi, dan peralatan kebersihan.

 

