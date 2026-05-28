Pabrik Kertas di Washington Meledak, 11 Orang Tewas

WASHINGTON - Sebelas orang tewas setelah sebuah tangki bahan kimia meledak di pabrik pengemasan kertas Nippon Dynawave Packaging di Longview, wilayah barat daya Washington, Amerika Serikat. Ledakan itu juga menyebabkan material terkontaminasi mengalir ke Sungai Columbia.

Insiden terjadi pada Selasa 27 Mei 2026 sekitar pukul 07.15 pagi waktu setempat di fasilitas yang berada di Industrial Way, Longview, sekitar 45 mil di utara Portland, Oregon.

Petugas pemadam kebakaran menyatakan jumlah korban meninggal yang telah terkonfirmasi bertambah menjadi dua orang, setelah seorang pekerja yang sempat dilarikan ke rumah sakit meninggal akibat luka-lukanya. Sementara itu, sembilan pekerja lainnya masih belum ditemukan di lokasi kejadian.

Otoritas setempat menyebut operasi kini telah beralih dari tahap penyelamatan menjadi operasi pencarian dan pemulihan korban.

"Kami telah menyatakan insiden ini sebagai transisi dari penyelamatan ke pemulihan mulai pagi ini," kata Kepala Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Cowlitz 2, Scott Goldstein, dilansir dari bnonews, Kamis (28/5/2026).

Goldstein menjelaskan, ledakan terjadi saat pergantian shift di area yang mencakup kantor administrasi, ruang istirahat, serta ruang operasional. Akibat ledakan tersebut, kendaraan, bangunan, hingga peralatan mekanik mengalami kerusakan parah dan sebagian runtuh.

"Ini adalah ledakan besar. Kami telah menggunakan kata ledakan, implosi, hingga kegagalan struktur. Memang terjadi keretakan dan ledakan besar," ujar Goldstein.