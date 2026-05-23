Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Gas Meledak di Tambang Batu Bara China, 90 Orang Dilaporkan Tewas

Awaludin , Jurnalis-Sabtu, 23 Mei 2026 |14:18 WIB
Gas Meledak di Tambang Batu Bara China, 90 Orang Dilaporkan Tewas
Ledakan (foto: freepik)
A
A
A

JAKARTA - Sedikitnya 90 orang tewas dalam ledakan gas di tambang batu bara Liushenyu, Kabupaten Qinyuan, Provinsi Shanxi, China, Jumat 22 Mei 2026 waktu setempat. Insiden ini menjadi salah satu bencana pertambangan paling mematikan di China dalam lebih dari satu dekade terakhir.

Dilansir dari Aljazeera, Sabtu (23/5/2026). Media pemerintah China melaporkan, sebanyak 247 pekerja berada di bawah tanah saat ledakan terjadi dan menghancurkan area tambang.

Hingga kini, operasi penyelamatan masih terus berlangsung. Tim darurat dikerahkan untuk mencari kemungkinan korban selamat di tengah kondisi lokasi yang berbahaya.

Sejumlah laporan menyebut ledakan terjadi tak lama setelah muncul peringatan kadar karbon monoksida yang melebihi batas aman di area tambang.

Menurut laporan stasiun televisi pemerintah CGTN, pihak yang bertanggung jawab atas pengawasan tambang telah ditangkap sementara aparat melakukan penyelidikan terkait penyebab ledakan.

Presiden Xi Jinping langsung meminta seluruh otoritas di China menjadikan tragedi tersebut sebagai pelajaran serius untuk memperketat standar keselamatan kerja.

“Semua daerah dan departemen harus mengambil pelajaran dari kecelakaan ini, tetap waspada terhadap keselamatan kerja, melakukan investigasi menyeluruh, memperbaiki berbagai risiko dan bahaya tersembunyi, serta mencegah terjadinya kecelakaan besar,” kata Xi.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
China tambang batu bara Ledakan
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/22/338/3220083//ledakan-7MBo_large.jpg
Tabung Gas Meledak di Jakbar, Polisi: Satu Lansia Luka Bakar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/22/338/3220079//ledakan-k5ZQ_large.jpg
Tabung Gas Meledak, Rumah di Jakbar Porak-poranda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/15/612/3218564//icha_yang-Ojqn_large.jpg
Profil dan Potret Cantik Icha Yang, Penyanyi Asal Jember Ini Curi Perhatian di Acara Televisi China
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/14/320/3218359//tambang-O5uD_large.jpg
Wajib Olah Limbah Ramah Lingkungan, Backfilling Dinilai Tepat Diterapkan di Tambang RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/13/320/3218204//purbaya-0kAH_large.jpg
Investor China Keluhkan DHE ke Prabowo, Ini Respons Purbaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/05/18/3216537//ilustrasi-0KNW_large.jpg
Ledakan Dahsyat Pabrik Kembang Api di China Tewaskan 26 Orang, 61 Luka-Luka
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement