Tabung Gas Meledak, Rumah di Jakbar Porak-poranda

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Jum'at, 22 Mei 2026 |13:43 WIB
Tabung Gas Meledak, Rumah di Jakbar Porak-poranda
Tabung gas meledak di Jakbar (Foto: Dok)
JAKARTA - Sebuah rumah di Jalan Tambora, Jakarta Barat, rusak parah akibat ledakan gas LPG 5 kilogram pada Jumat (22/5/2026). Insiden ini mengakibatkan penghuni rumah harus dievakuasi ke rumah sakit.

Dari video yang diterima tim Okezone, ledakan tersebut membuat rumah berlantai dua itu tampak porak-poranda. Pintu pagar besi dan bagian dalam rumah mengalami kerusakan parah.

Petugas PPSU juga tampak membantu membersihkan serpihan genteng yang rusak akibat ledakan tersebut.

Warga sekitar, Rustam, mengaku sempat mendengar suara keras yang bersumber dari rumah tersebut. Ia menduga ledakan gas itu terjadi ketika penghuni rumah hendak memasak.

"Mungkin (dari ledakan gas) juga kali, tapi saya kurang tahu juga sih," ucap Rustam.

Ia menyampaikan rumah tersebut dihuni oleh lima orang. Namun, menurutnya hanya satu penghuni yang mengalami luka bakar akibat kejadian ini.

"Ada lima orang di rumah itu, yang luka sekarang ada di rumah sakit satu orang," ucapnya.

(Arief Setyadi )

