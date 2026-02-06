Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Ledakan Tambang Lubang Tikus di India Tewaskan Setidaknya 18 Orang

Rahman Asmardika , Jurnalis-Jum'at, 06 Februari 2026 |15:19 WIB
Ledakan Tambang Lubang Tikus di India Tewaskan Setidaknya 18 Orang
Ledakan tambang batu bara India tewaskan setidaknya 18 orang. (Foto: ANI)
A
A
A

JAKARTA – Ledakan di tambang batu bara ilegal di Negara Bagian Meghalaya, India timur laut, menewaskan setidaknya 18 penambang dan menyebabkan satu orang luka parah. Operasi penyelamatan sedang berlangsung untuk mengevakuasi beberapa orang yang dikhawatirkan masih terjebak.

Menurut keterangan polisi, ledakan terjadi pada Kamis (5/2/2026) sekitar pukul 11.00 waktu setempat di East Jaintia Hills, Meghalaya. Polisi menduga ledakan disebabkan oleh dinamit yang digunakan untuk kegiatan penambangan.

Superintendent Polisi Negara Bagian, Vikash Kumar, mengatakan kepada wartawan bahwa kecelakaan itu terjadi karena penambangan lubang tikus – metode berbahaya yang melibatkan penggunaan dinamit untuk membuka terowongan sempit tempat para pekerja merangkak guna mengekstrak batu bara.

Penambangan lubang tikus terus berlanjut di negara bagian tersebut meskipun ada larangan menyeluruh, kata para aktivis.

 

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/02/18/3199038//ilustrasi-k9fp_large.jpg
India dan Negara Arab Umumkan Deklarasi Delhi, Serukan Pembentukan Negara Palestina dan Perdamaian Abadi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/01/18/3198838//serangan_milter_pakistan_tewaskan_92_militan_di_balochistan-xavM_large.jpg
Serangan Militer Pakistan Tewaskan 92 Militan di Balochistan, Tuding Keterlibatan Asing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/19/18/3196174//ilustrasi-Q5Sj_large.jpg
Pentagon Ungkap Rencana Ekspansi China di Taiwan hingga Senkaku, Beijing Bungkam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/14/320/3195416//tambang-rTlK_large.jpg
Antam Jelaskan Video Dugaan Ledakan Sebenarnya Penanganan Kondisi Tambang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/09/320/3194469//mnc_energy-mfjQ_large.jpg
MNC Energy Investments (IATA) Targetkan Seluruh Tambang Raih Proper Biru di 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/16/3193689//ilustrasi-oMZb_large.jpg
Malaysia, India, dan Prancis Ancam Hukum Grok Terkait Gambar Cabul AI di X
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement