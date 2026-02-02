India dan Negara Arab Umumkan Deklarasi Delhi, Serukan Pembentukan Negara Palestina dan Perdamaian Abadi

NEW DELHI - India dan negara-negara Arab menyerukan "negara Palestina yang berdaulat, merdeka, dan layak" serta menegaskan kembali komitmen mereka untuk "mencapai perdamaian yang adil, komprehensif, dan abadi di Timur Tengah, sesuai dengan hukum internasional dan resolusi PBB yang relevan". Komitmen tersebut diumumkan dalam Deklarasi Delhi, yang dirilis setelah pertemuan menteri luar negeri India-Arab ke-2 di ibu kota New Delhi, yang diketuai bersama oleh India dan Uni Emirat Arab.

Pada Sabtu (31/1/2026), para diplomat senior dari negara-negara Arab, serta Sekretaris Jenderal Liga Arab, menghadiri pertemuan tersebut yang diadakan setelah jeda 10 tahun. Pertemuan itu menghasilkan Deklarasi Delhi yang menyatakan: "Kedua belah pihak menegaskan kembali komitmen mereka untuk mencapai perdamaian yang adil, komprehensif, dan abadi di Timur Tengah, sesuai dengan hukum internasional, resolusi PBB yang relevan, dan Inisiatif Perdamaian Arab."

Mereka menyerukan pembentukan Negara Palestina yang berdaulat, merdeka, dan layak berdasarkan perbatasan tahun 1967, hidup berdampingan secara damai dengan Israel. Kedua pihak mendukung hak-hak yang tidak dapat dicabut dari rakyat Palestina, demikian diumumkan deklarasi tersebut, sebagaimana dilansir Anadolu.

Kedua pihak menyambut baik hasil KTT Perdamaian Sharm el-Sheikh 2025, yang berpuncak pada kesimpulan perjanjian gencatan senjata di Gaza.