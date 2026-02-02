Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

India dan Negara Arab Umumkan Deklarasi Delhi, Serukan Pembentukan Negara Palestina dan Perdamaian Abadi

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 02 Februari 2026 |11:36 WIB
India dan Negara Arab Umumkan Deklarasi Delhi, Serukan Pembentukan Negara Palestina dan Perdamaian Abadi
Ilustrasi. (Foto: Unsplash)
A
A
A

NEW DELHI - India dan negara-negara Arab menyerukan "negara Palestina yang berdaulat, merdeka, dan layak" serta menegaskan kembali komitmen mereka untuk "mencapai perdamaian yang adil, komprehensif, dan abadi di Timur Tengah, sesuai dengan hukum internasional dan resolusi PBB yang relevan". Komitmen tersebut diumumkan dalam Deklarasi Delhi, yang dirilis setelah pertemuan menteri luar negeri India-Arab ke-2 di ibu kota New Delhi, yang diketuai bersama oleh India dan Uni Emirat Arab.

Pada Sabtu (31/1/2026), para diplomat senior dari negara-negara Arab, serta Sekretaris Jenderal Liga Arab, menghadiri pertemuan tersebut yang diadakan setelah jeda 10 tahun. Pertemuan itu menghasilkan Deklarasi Delhi yang menyatakan: "Kedua belah pihak menegaskan kembali komitmen mereka untuk mencapai perdamaian yang adil, komprehensif, dan abadi di Timur Tengah, sesuai dengan hukum internasional, resolusi PBB yang relevan, dan Inisiatif Perdamaian Arab."

Mereka menyerukan pembentukan Negara Palestina yang berdaulat, merdeka, dan layak berdasarkan perbatasan tahun 1967, hidup berdampingan secara damai dengan Israel. Kedua pihak mendukung hak-hak yang tidak dapat dicabut dari rakyat Palestina, demikian diumumkan deklarasi tersebut, sebagaimana dilansir Anadolu.

Kedua pihak menyambut baik hasil KTT Perdamaian Sharm el-Sheikh 2025, yang berpuncak pada kesimpulan perjanjian gencatan senjata di Gaza.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/01/18/3198838//serangan_milter_pakistan_tewaskan_92_militan_di_balochistan-xavM_large.jpg
Serangan Militer Pakistan Tewaskan 92 Militan di Balochistan, Tuding Keterlibatan Asing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/19/18/3196174//ilustrasi-Q5Sj_large.jpg
Pentagon Ungkap Rencana Ekspansi China di Taiwan hingga Senkaku, Beijing Bungkam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/16/3193689//ilustrasi-oMZb_large.jpg
Malaysia, India, dan Prancis Ancam Hukum Grok Terkait Gambar Cabul AI di X
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/18/3191962//tangkapan_layar_video_viral_dokter_pukuli_pasiennya-huNZ_large.jpg
Viral, Dokter Berkali-kali Pukuli Pasien saat Pemeriksaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/18/3191788//pesawat_boeing_737_itu_tidak_dapat_ditemukan_setelah_melakukan_penerbangan_pada_2012-qt03_large.jpg
Pesawat Boeing 737 yang Hilang 13 Tahun Akhirnya Ditemukan, Maskapai Diminta Bayar Rp1,86 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/18/3191123//kereta_india_express_menabrak_kawanan_gajah_di_perlintasan_assam-GvpD_large.jpg
Kereta Ekspres India Tabrak dan Tewaskan 7 Gajah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement