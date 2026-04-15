HOME NEWS INTERNATIONAL

Kenapa Iran Menuntut Ganti Rugi ke Negara-negara Arab?

Tim Okezone , Jurnalis-Rabu, 15 April 2026 |15:06 WIB
Kenapa Iran Menuntut Ganti Rugi ke Negara-negara Arab?
Perang Iran dan AS (foto: AP News)
A
A
A

TEHERAN – Iran menuntut lima negara Arab di kawasan Teluk membayar ganti rugi atas dampak perang yang dilancarkan Amerika Serikat (AS) dan Israel. Teheran menilai negara-negara tersebut turut bertanggung jawab karena diduga mengizinkan wilayahnya digunakan untuk menyerang Iran.

Tuntutan itu disampaikan melalui surat resmi kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Antonio Guterres, pada Senin 13 April 2026. Dalam surat tersebut, Iran tidak merinci nilai kompensasi yang diminta.

Utusan Iran untuk PBB, Amir Saeid Iravani, menyebut lima negara yang dimaksud yakni Arab Saudi, Bahrain, Qatar, Uni Emirat Arab (UEA), dan Yordania.

Iravani menuduh negara-negara tersebut mengizinkan AS menggunakan wilayah mereka untuk melancarkan serangan terhadap Iran, bahkan dalam beberapa kasus disebut terlibat langsung dalam “serangan bersenjata ilegal” yang menyasar objek sipil.

“Negara-negara Arab harus memberikan ganti rugi penuh kepada Republik Islam Iran, termasuk kompensasi atas seluruh kerusakan materiil dan moral akibat tindakan yang melanggar hukum internasional,” ujar Iravani seperti dikutip dari Anadolu, Rabu (15/4/2026). 

 

