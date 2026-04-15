Optimis Negosiasi Damai Berlanjut, Trump: Perang AS-Iran Hampir Berakhir

WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan bahwa perang AS-Iran “hampir berakhir”. Pernyataan itu disampaikan Trump dalam sebuah wawancara saat AS dan Iran dilaporkan tengah berusaha memulai kembali negosiasi damai yang sebelumnya gagal mencapai kesepakatan.

“Saya pikir ini hampir berakhir, ya. Maksud saya, saya melihatnya sangat dekat dengan akhir,” kata Trump kepada pembawa acara Fox Business, Maria Bartiromo, pada Rabu (15/4/2026).

Trump kembali mengatakan bahwa Iran “sangat ingin” membuat kesepakatan dengan AS untuk mengakhiri perang.

“Jika saya menarik diri sekarang, akan membutuhkan waktu 20 tahun bagi mereka untuk membangun kembali negara itu, dan kita belum selesai. Kita lihat saja apa yang terjadi. Saya pikir mereka sangat ingin membuat kesepakatan,” tambah Trump.

Sebelumnya, Bartiromo mengatakan dalam sebuah video di Instagram bahwa Trump berulang kali menyebut perang Iran dalam bentuk lampau selama wawancara mereka, yang mendorongnya untuk bertanya langsung: “Apakah sudah berakhir?”