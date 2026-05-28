Iran Serang Pangkalan AS, Ketegangan di Selat Hormuz Kembali Memanas

JAKARTA - Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) mengklaim telah menargetkan pangkalan udara Amerika Serikat (AS), di kawasan Timur Tengah setelah serangan terbaru Washington ke wilayah Iran selatan.

IRGC tidak menyebut secara rinci lokasi pangkalan yang menjadi sasaran. Namun, Kuwait yang diketahui menjadi lokasi pangkalan militer AS mengaku berhasil mencegat ancaman rudal dan drone dari Iran.

Militer AS menyebut Iran meluncurkan rudal balistik ke arah Kuwait, tetapi seluruh serangan berhasil dicegat pasukan Kuwait. Washington tidak menjelaskan apakah rudal tersebut memang diarahkan ke pangkalan militer AS.

Serangan terbaru itu terjadi setelah AS menembak jatuh drone Iran di Selat Hormuz dan menggempur fasilitas militer di Bandar Abbas, kota pelabuhan strategis di Iran selatan.

Situasi ini memicu kekhawatiran runtuhnya gencatan senjata rapuh antara Washington dan Teheran.

IRGC menyatakan, serangan terhadap pangkalan udara AS dilakukan pada Kamis dini hari sebagai balasan atas operasi militer Amerika sebelumnya. Menurut televisi pemerintah Iran, IRIB, pangkalan tersebut disebut sebagai sumber serangan AS terhadap Iran.

Komando Pusat AS (Centcom) menyebut serangan Iran sebagai “pelanggaran gencatan senjata yang sangat serius”. AS juga mengungkap bahwa Iran sempat meluncurkan lima drone bunuh diri di sekitar Selat Hormuz.

“Semua drone berhasil dicegat. Satu drone lain yang diluncurkan dari Bandar Abbas juga berhasil dihentikan,” tulis Centcom, dilansir dari bbc, Kamis (28/5/2026).