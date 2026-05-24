Isu Pasokan Senjata ke Iran Makin Perkeruh Hubungan China dan AS

JAKARTA - Panggung global pada tahun 2026 menyaksikan peningkatan ketegangan yang dramatis, dengan Amerika Serikat (AS), sekutunya, dan China berada di jantung konfrontasi geopolitik yang kompleks. Di tengah narasi yang sedang berlangsung ini terletak Iran, sebuah negara yang babak belur akibat konflik selama berminggu-minggu dan kini berupaya membangun kembali kapasitas militernya.

Laporan intelijen menunjukkan bahwa China mungkin sedang bersiap untuk mengirimkan sistem pertahanan udara canggih ke Teheran, sebuah langkah yang dapat membentuk kembali keseimbangan kekuatan di Timur Tengah dan memicu dampak serius dalam perdagangan dan diplomasi global.

Setelah lebih dari empat puluh hari perang yang intens, infrastruktur pertahanan udara Iran telah sangat melemah. Amerika Serikat dan Israel mengamankan superioritas udara di awal konflik, membuat Iran rentan terhadap serangan lebih lanjut.

Perjanjian gencatan sejahtera, meskipun menawarkan bantuan sementara, telah membuka peluang bagi Teheran untuk mencari bantuan eksternal. Para analis percaya bahwa Iran menggunakan jeda ini untuk mengisi kembali persenjataannya, mengandalkan mitra asing untuk menyediakan sistem canggih yang dapat memulihkan kemampuan pertahanannya.

Dilansir Hamrakura, Minggu (24/5/2026), komunitas intelijen telah menunjuk China sebagai pemasok potensial, dengan laporan yang menunjukkan bahwa Beijing mungkin mencoba mentransfer sistem pertahanan udara portabel melalui negara ketiga untuk menyamarkan asal-usulnya. Operasi rahasia semacam itu, jika dikonfirmasi, akan mewakili eskalasi yang signifikan, merusak gencatan senjata yang rapuh dan mempersulit upaya diplomatik untuk menstabilkan kawasan tersebut.

Amerika Serikat telah menanggapi dengan peringatan yang tegas. Setiap negara yang memasok senjata ke Iran, kata para pejabat, akan menghadapi pembalasan ekonomi segera. Tarif 50% untuk semua barang yang diekspor ke Amerika Serikat akan dikenakan tanpa pengecualian. Ancaman ini bukan sekadar simbolis; ini merupakan alat pengaruh ekonomi yang ampuh yang dirancang untuk mencegah intervensi asing dalam konflik tersebut.