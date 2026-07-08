Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Usai Serangan Udara AS, Presiden Iran Masoud Pezeshkian Tinggalkan Irak Kembali ke Teheran

Awaludin , Jurnalis-Rabu, 08 Juli 2026 |08:17 WIB
Usai Serangan Udara AS, Presiden Iran Masoud Pezeshkian Tinggalkan Irak Kembali ke Teheran
Presiden Iran Masoud Pezeshkian (foto: AP News)
A
A
A

TEHERAN - Presiden Iran Masoud Pezeshkian dilaporkan meninggalkan Irak untuk kembali ke Teheran setelah terjadi serangan udara Amerika Serikat di sejumlah wilayah strategis Iran.

Mengutip laporan stasiun televisi pemerintah Iran, IRIB, dilansir dari Aljazeera, Rabu (8/7/2026). Pezeshkian bertolak dari Kota Najaf, Irak, menyusul meningkatnya eskalasi keamanan akibat serangan tersebut.

Sebelumnya, Pezeshkian berada di Irak untuk menghadiri prosesi pemakaman Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Jenazah Khamenei tiba di Najaf pada Selasa 7 Juli 2026 malam sebelum dijadwalkan dibawa ke Karbala.

Selain menghadiri upacara pemakaman, Presiden Pezeshkian semula juga dijadwalkan menggelar pertemuan tingkat tinggi dengan sejumlah pejabat Pemerintah Irak, sebagaimana dilaporkan Press TV.

Rangkaian prosesi pemakaman akan dilanjutkan dengan membawa peti jenazah Khamenei dari Najaf menuju Karbala, sebelum dipulangkan ke Kota Mashhad, Iran, untuk dimakamkan pada 9 Juli 2026.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
AS Iran AS Serang Iran
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/08/18/3228808//as_diduga_serang_iran-MsJU_large.jpg
AS Diduga Serang Sejumlah Pelabuhan Strategis Iran, Ledakan Guncang Bandar Abbas hingga Selat Hormuz
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/08/337/3228804//syahganda_naninggolan-Bm9w_large.jpg
Dorong Prabowo Hadiri Pemakaman Ayatollah Ali Khamenei, Great Institute: Indonesia Harus Lebih Aktif Pascakonflik AS-Iran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/07/337/3228762//mpr_ri-RuJO_large.jpg
Muzani Hadiri Pemakaman Khamenei Sebagai Utusan Khusus Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/06/337/3228562//menlu_ri-RpcL_large.jpg
Menlu dan Ketua MPR RI Akan Hadiri Pemakaman Ali Khamenei
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/05/18/3228407//para_pejabat_tinggi_iran_termasuk_presiden_masoud_pezeshkian_dan_pimpinan_parlemen_mohammad_baqer_qalibaf-aN7J_large.jpg
Tiga Putra Mendiang Ali Khamenei Hadiri Pemakaman, Pemimpin Tertinggi Mojtaba Tak Terlihat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/04/18/3228255//ali_khamenei-NG2E_large.jpg
Jutaan Warga Padati Teheran, Antre Berjam-jam untuk Beri Penghormatan Terakhir kepada Ali Khamenei
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement