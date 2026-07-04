Jutaan Warga Padati Teheran, Antre Berjam-jam untuk Beri Penghormatan Terakhir kepada Ali Khamenei

TEHERAN – Jutaan warga Iran mulai memadati Teheran untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Kehadiran pelayat diperkirakan mencapai lebih dari 10 juta orang selama rangkaian prosesi pemakaman.

Sejak Sabtu (4/7/2026) dini hari, ribuan warga telah mengantre di sekitar Grand Mosalla, lokasi jenazah disemayamkan. Sebagian dari mereka bahkan rela menunggu berjam-jam dengan harapan dapat memasuki area penghormatan begitu pintu dibuka.

"Kami datang karena cinta kepada pemimpin kami. Penantian ini terasa manis sekaligus pahit," ujar Somayye, salah seorang pelayat, dilansir dari Aljazeera.

Bagi sebagian warga, lamanya waktu menunggu tidak sebanding dengan pengabdian yang mereka nilai telah diberikan Khamenei kepada Iran.

"Mereka harus melakukan segala upaya untuk mengantarkannya pergi," kata Fatemeh, seorang mahasiswa.