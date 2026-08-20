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KRL Bogor-Jakarta Gangguan, Stasiun Manggarai Penuh Sesak Dipadati Penumpang

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Kamis, 20 Agustus 2026 |08:08 WIB
KRL Bogor-Jakarta Gangguan, Stasiun Manggarai Penuh Sesak Dipadati Penumpang
Stasiun Manggarai dipadati penumpang karena KRL Bogor menuju Jakarta mengalami gangguan. (Foto: Fahmi Firdaus/Okezone)
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JAKARTA Kereta Rel Listrik (KRL) relasi Bogor–Jakarta Kota mengalami gangguan pada Kamis (20/8/2026) pagi.

Setelah tertahan, KRL akhirnya kembali melanjutkan perjalanan, namun operasional kereta masih dilakukan secara bergantian menggunakan jalur Jakarta–Bogor.

Stasiun Manggarai dipadati penumpang karena KRL Bogor menuju Jakarta mengalami gangguan. (Foto: Fahmi Firdaus/Okezone)
Stasiun Manggarai dipadati penumpang karena KRL Bogor menuju Jakarta mengalami gangguan. (Foto: Fahmi Firdaus/Okezone)

Sementara itu, ratusan penumpang memadati Stasiun Manggarai. Pantauan Okezone di lokasi, penumpang berebutan masuk ke KRL Jakarta Kota hingga sempat terjadi kericuhan kecil.

" Tolong keluar di dalam sudah penuh dan tidak bisa menampung lagi," teriak seorang penumpang.

Sementara itu sejumlah petugas keamanan melarang penumpang yang tetap nekat masuk ke dalam KRL.

Sekadar informasi, petugas menginformasikan bahwa perjalanan KRL dari jalur 1 dan 2 belum dapat diberangkatkan akibat gangguan operasional.

 

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