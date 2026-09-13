Sepekan Integrasi, Pengguna Stasiun Sudirman Baru Melonjak 300 Persen

JAKARTA - KAI Commuter mencatat lonjakan volume pengguna di Stasiun Sudirman Baru/BNI City selama sepekan pertama pengalihan layanan naik-turun penumpang Commuter Line dari Stasiun Karet yang mulai berlaku pada 1 September 2026.

VP Corporate Secretary KAI Commuter Karina Amanda mengatakan, berdasarkan data selama pekan pertama pengalihan layanan, rata-rata pengguna Commuter Line Jabodetabek yang naik di Stasiun Sudirman Baru mencapai 13.450 orang per hari. Sementara itu, pengguna yang turun di stasiun tersebut mencapai 9.860 orang per hari.

“Angka tersebut mengalami peningkatan sebesar 300 persen lebih jika dibanding volume sebelum masa pengalihan,” kata Karina, Minggu (13/9/2026).

Selain di Stasiun Sudirman Baru, peningkatan volume pengguna juga terjadi di sejumlah stasiun sekitar Stasiun Karet. Di Stasiun Sudirman, jumlah pengguna yang naik meningkat rata-rata 11 persen, sedangkan pengguna yang turun naik 7 persen. Adapun, di Stasiun Tanah Abang, jumlah pengguna yang naik meningkat 9 persen.

Karina mengatakan, saat ini pembangunan integrasi Stasiun Karet-Sudirman Baru telah memasuki tahap pembuatan pondasi setelah sebelumnya menyelesaikan proses pembongkaran bangunan dan peron stasiun.