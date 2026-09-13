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Gunung Semeru Meletus, BMKG Catat Sebaran Debu Vulkanik Capai 15 Ribu Kaki

Binti Mufarida , Jurnalis-Minggu, 13 September 2026 |13:32 WIB
Gunung Semeru Meletus, BMKG Catat Sebaran Debu Vulkanik Capai 15 Ribu Kaki
Ilustrasi/AI
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JAKARTA- Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat sebaran debu vulkanik dari erupsi Gunung Semeru mencapai ketinggian 15.000 kaki atau sekitar 4,5 kilometer.

Berdasarkan analisis citra RGB Himawari-9 pada pukul 10.00 WIB, sebaran debu vulkanik Gunung Semeru teridentifikasi bergerak ke arah utara.

“Sebaran debu vulkanik teridentifikasi dari Gunung Semeru hingga ketinggian 15.000 kaki (4,5 km) teramati ke arah utara, mencakup sebagian kecil Kab. Malang dan Kab Lumajang,” tulis BMKG melalui laman resminya dikutip Okezone, Minggu (13/9/2026).

Sebelumnya, Gunung Semeru dilaporkan mengalami erupsi pada pukul 06.20 WIB. PVMBG melaporkan tinggi kolom abu mencapai sekitar 900 meter di atas puncak atau sekitar 4.576 meter di atas permukaan laut.

Kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal dan condong ke arah utara serta timur laut. Erupsi tersebut terekam pada seismogram dengan amplitudo maksimum 23 milimeter dan durasi sekitar 2 menit 25 detik.

 

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