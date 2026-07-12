Gunung Semeru Meletus Lontarkan Abu Vulkanik Setinggi 800 Meter

JAKARTA - Gunung Semeru di Jawa Timur kembali erupsi pada Minggu (12/7/2026). Kolom abu vulkanik meluncur setinggi 800 meter.

"Terjadi erupsi G. Semeru pada hari Minggu, 12 Juli 2026, pukul 16.39 WIB. Tinggi kolom letusan teramati ± 800 m di atas puncak (± 4.476 m di atas permukaan laut)," tulis keterangan Petugas Pos Pengamat Gunung Api, Sigit Rian Alfian, dikutip melalui situs Magma ESDM, Minggu (12/7/2026).

Saat erupsi terjadi sekira pukul 16.39 WIB, kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal mengarah ke utara dan timur laut. Erupsi tersebut terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 22 mm dan durasi 130 detik.

Pascaerupsi, masyarakat diimbau tidak melakukan aktivitas apa pun di sektor tenggara sepanjang Besuk Kobokan sejauh 13 kilometer dari puncak atau pusat erupsi. Di luar jarak tersebut, masyarakat juga diminta tidak beraktivitas dalam radius 500 meter dari tepi sungai di sepanjang Besuk Kobokan.

"Karena berpotensi terlanda perluasan awan panas dan aliran lahar hingga jarak 17 km dari puncak," sambungnya.

Sigit menambahkan, masyarakat juga diimbau tidak beraktivitas dalam radius 5 kilometer dari puncak Gunung Api Semeru karena rawan terhadap bahaya lontaran batu. Selain itu, warga diminta mewaspadai potensi awan panas, guguran lava, dan lahar di sepanjang aliran sungai yang berhulu di puncak Gunung Api Semeru.

"Terutama sepanjang Besuk Kobokan, Besuk Bang, Besuk Kembar, dan Besuk Sat serta potensi lahar pada sungai-sungai kecil yang merupakan anak sungai dari Besuk Kobokan," ujarnya.

(Arief Setyadi )

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