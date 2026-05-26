Breaking News! Gunung Semeru Meletus, Muntahkan Abu Vulkanik hingga 1.000 M

JAKARTA - Gunung Semeru, Jawa Timur kembali mengalami erupsi pada Selasa (26/5/2026) sekira pukul 06.28 WIB. Erupsi itu menimbulkan dampak semburan abu setinggi 1.000 Meter.

"Telah terjadi erupsi G. Semeru, Jawa Timur pada tanggal 26 Mei 2026 pukul 06:28 WIB dengan tinggi kolom abu teramati ± 1.000 m di atas puncak (± 4.676 m di atas permukaan laut)," tulis keterangan magma ESDM.

Adapun, ketika erupsi, kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah barat daya dan barat. Erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 17 mm dan durasi ± 1 menit 49 detik.

Saat ini, gunung tertinggi di Pulau Jawa itu berada pada Status Level III atau Siaga. Dengan begitu, masyarakat diimbau untuk tidak melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara di sepanjang Besuk Kobokan, sejauh 13 km dari puncak alias pusat erupsi.

Sementara, di luar jarak tersebut, masyarakat tidak melakukan aktivitas pada jarak 500 meter dari tepi sungai sempadan sungai di sepanjang Besuk Kobokan karena berpotensi terlanda perluasan awan panas dan aliran lahar hingga jarak 17 km dari puncak.