Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gunung Semeru Meletus, Muntahkan Abu Vulkanik Sejauh 600 Meter

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Kamis, 14 Mei 2026 |10:30 WIB
Gunung Semeru Meletus, Muntahkan Abu Vulkanik Sejauh 600 Meter
Gunung Semeru saat erupsi beberapa waktu lalu (Foto: PVMBG)
A
A
A

JAKARTA - Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur, dilaporkan erupsi pada Kamis (14/5/2026) pagi. Dari pengamatan, erupsi tersebut memuntahkan abu vulkanik setinggi 600 meter dari atas puncak.

“Telah terjadi erupsi G. Semeru, Jawa Timur pada tanggal 14 Mei 2026 pukul 05.23 WIB dengan tinggi kolom abu teramati ± 600 m di atas puncak (± 4.276 m di atas permukaan laut),” demikian laporan KESDM, Badan Geologi, PVMBG Pos Pengamatan Gunungapi Semeru, Kamis.

Dalam laporan itu, kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas sedang condong ke arah barat daya. Erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 22 mm dan durasi sementara ± 1 menit 50 detik.

Pos Pengamatan Gunungapi Semeru mengingatkan bahwa Gunung Semeru berada pada status Level III atau Siaga saat ini. Untuk itu, warga diimbau tidak melakukan aktivitas apa pun di sektor tenggara di sepanjang Besuk Kobokan sejauh 13 km dari puncak.

“Di luar jarak tersebut, masyarakat tidak melakukan aktivitas pada jarak 500 meter dari tepi sungai (sempadan sungai) di sepanjang Besuk Kobokan karena berpotensi terlanda perluasan awan panas dan aliran lahar hingga jarak 17 km dari puncak,” tulis keterangan tersebut.

Selain itu, warga diimbau tidak beraktivitas dalam radius 5 km dari kawah/puncak Gunung Api Semeru karena rawan terhadap bahaya lontaran batu (pijar); serta mewaspadai potensi awan panas, guguran lava, dan lahar di sepanjang aliran sungai/lembah yang berhulu di puncak Gunung Api Semeru.

“Terutama sepanjang Besuk Kobokan, Besuk Bang, Besuk Kembar, dan Besuk Sat serta potensi lahar pada sungai-sungai kecil yang merupakan anak sungai dari Besuk Kobokan,” pungkasnya.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/18/337/3213202/gunung-qDgc_large.jpg
Gunung Semeru Kembali Menggeliat, 7 Kali Erupsi Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/04/340/3210493/gunung_semeru_erupsi-3zjn_large.jpg
Gunung Semeru Erupsi Muntahkan Kolom Abu hingga 1.000 Meter Pagi Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/14/340/3201534/gunung_semeru_erupsi-ecUu_large.jpg
Gunung Semeru Erupsi Luncurkan Awan Panas Guguran hingga 6 Ribu Meter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/09/337/3194476/gunung_semeru_meletus-TSxy_large.jpg
Gunung Semeru Meletus Luncurkan Awan Panas Guguran 4.000 Meter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/337/3191098/gunung_semeru_erupsi-fCid_large.jpg
Gunung Semeru Erupsi Pagi Ini, Semburkan Abu Vulkanik Setinggi 1.200 Meter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/337/3190805/gunung_semeru-tEjx_large.jpg
Waspada, Gunung Semeru Erupsi Belasan Kali sejak Dini Hari
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement