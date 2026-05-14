Gunung Semeru Meletus, Muntahkan Abu Vulkanik Sejauh 600 Meter

JAKARTA - Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur, dilaporkan erupsi pada Kamis (14/5/2026) pagi. Dari pengamatan, erupsi tersebut memuntahkan abu vulkanik setinggi 600 meter dari atas puncak.

“Telah terjadi erupsi G. Semeru, Jawa Timur pada tanggal 14 Mei 2026 pukul 05.23 WIB dengan tinggi kolom abu teramati ± 600 m di atas puncak (± 4.276 m di atas permukaan laut),” demikian laporan KESDM, Badan Geologi, PVMBG Pos Pengamatan Gunungapi Semeru, Kamis.

Dalam laporan itu, kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas sedang condong ke arah barat daya. Erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 22 mm dan durasi sementara ± 1 menit 50 detik.

Pos Pengamatan Gunungapi Semeru mengingatkan bahwa Gunung Semeru berada pada status Level III atau Siaga saat ini. Untuk itu, warga diimbau tidak melakukan aktivitas apa pun di sektor tenggara di sepanjang Besuk Kobokan sejauh 13 km dari puncak.

“Di luar jarak tersebut, masyarakat tidak melakukan aktivitas pada jarak 500 meter dari tepi sungai (sempadan sungai) di sepanjang Besuk Kobokan karena berpotensi terlanda perluasan awan panas dan aliran lahar hingga jarak 17 km dari puncak,” tulis keterangan tersebut.

Selain itu, warga diimbau tidak beraktivitas dalam radius 5 km dari kawah/puncak Gunung Api Semeru karena rawan terhadap bahaya lontaran batu (pijar); serta mewaspadai potensi awan panas, guguran lava, dan lahar di sepanjang aliran sungai/lembah yang berhulu di puncak Gunung Api Semeru.

“Terutama sepanjang Besuk Kobokan, Besuk Bang, Besuk Kembar, dan Besuk Sat serta potensi lahar pada sungai-sungai kecil yang merupakan anak sungai dari Besuk Kobokan,” pungkasnya.

(Arief Setyadi )

