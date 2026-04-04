Gunung Semeru Erupsi Muntahkan Kolom Abu hingga 1.000 Meter Pagi Ini

JAKARTA - Gunung Semeru di Jawa Timur erupsi pada Sabtu (4/4/2026) pukul 05.19 WIB. Tinggi kolom abu teramati sekitar 1.000 m di atas puncak atau sekitar 4.676 m di atas permukaan laut.

"Terjadi erupsi G. Semeru pada Sabtu, 04 April 2026, pukul 05.19 WIB dengan tinggi kolom abu teramati ± 1000 m di atas puncak (± 4676 m di atas permukaan laut). Kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas sedang ke arah selatan," demikian pernyataaan PVMBG, dalam keterangan tertulisnya.



PVMBG mengungkapkan, erupsi masih berlangsung saat laporan sedang dibuat.

Saat ini Gunung Semeru berstatus Level III (Siaga) dengan rekomendasi tidak melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara di sepanjang Besuk Kobokan, sejauh 13 km dari puncak (pusat erupsi).

"Di luar jarak tersebut, masyarakat tidak melakukan aktivitas pada jarak 500 meter dari tepi sungai (sempadan sungai) di sepanjang Besuk Kobokan karena berpotensi terlanda perluasan awan panas dan aliran lahar hingga jarak 17 km dari puncak," tulisnya.

Masyarakat juga tidak boleh beraktivitas dalam radius 5 km dari kawah/puncak Gunung Api Semeru karena rawan terhadap bahaya lontaran batu (pijar).

"Mewaspadai potensi awan panas, guguran lava, dan lahar di sepanjang aliran sungai/lembah yang berhulu di puncak Gunung Api Semeru, terutama sepanjang Besuk Kobokan, Besuk Bang, Besuk Kembar, dan Besuk Sat serta potensi lahar pada sungai-sungai kecil yang merupakan anak sungai dari Besuk Kobokan," katanya.

(Erha Aprili Ramadhoni)

