BNPP Dorong Diplomasi Perbatasan dalam Peringatan Kemerdekaan Timor Leste

JAKARTA - Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) menyerahkan cenderamata kepada Presiden Republik Demokratik Timor Leste (RDTL), José Ramos-Horta, dan Perdana Menteri Timor Leste, Xanana Gusmão, dalam peringatan Hari Restorasi Kemerdekaan RDTL ke-24 yang digelar di Dili, Rabu 20 Mei 2026.

Cenderamata berupa plakat BNPP RI tersebut diserahkan oleh Shienny Angelita Laiskodat selaku Staf Khusus Timor Leste yang mewakili BNPP RI dalam rangkaian acara kenegaraan itu.

Sekretaris BNPP RI, Komjen Pol Makhruzi Rahman hadir mewakili Menteri Dalam Negeri selaku Kepala BNPP RI. Ia didampingi Kelompok Ahli BNPP RI Nur Kholis, Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama BNPP RI Budi Setyono, serta Kepala PLBN Motaain Maria Fatima Rika.

Kehadiran delegasi BNPP RI menjadi bagian dari partisipasi resmi Pemerintah Indonesia dalam momentum kenegaraan Timor Leste sekaligus mencerminkan penguatan diplomasi perbatasan antara dua negara bertetangga.