Gunung Semeru Erupsi Pagi Ini, Muntahkan Kolom Abu Setinggi 1.000 Meter

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 14 Maret 2026 |08:38 WIB
JAKARTA - Gunung Semeru di Jawa Timur erupsi pada Sabtu (14/3/2026) pagi ini sekitar pukul 05.30 WIB. Tinggi kolom abu teramati ± 1.000 m di atas puncak (± 4.676 m di atas permukaan laut). 

"Kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas sedang condong ke arah barat. Erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 22 mm dan durasi sementara ini ± 2 menit 1 detik," tulis Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) dalam keterangan tertulisnya.

PVMBG mengungkapkan, erupsi masih berlangsung saat laporan sedang dibuat.

Saat ini Gunung Semeru berada pada Status Level III (Siaga) dengan rekomendasi tidak melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara di sepanjang Besuk Kobokan, sejauh 13 km dari puncak (pusat erupsi). 

"Di luar jarak tersebut, masyarakat tidak melakukan aktivitas pada jarak 500 meter dari tepi sungai (sempadan sungai) di sepanjang Besuk Kobokan karena berpotensi terlanda perluasan awan panas dan aliran lahar hingga jarak 17 km dari puncak," ujarnya.

Masyarakat juga tidak boleh beraktivitas dalam radius 5 Km dari kawah/puncak Gunung Api Semeru karena rawan terhadap bahaya lontaran batu (pijar).

"Mewaspadai potensi awan panas, guguran lava, dan lahar di sepanjang aliran sungai/lembah yang berhulu di puncak Gunung Api Semeru, terutama sepanjang Besuk Kobokan, Besuk Bang, Besuk Kembar, dan Besuk Sat serta potensi lahar pada sungai-sungai kecil yang merupakan anak sungai dari Besuk Kobokan," katanya.

(Erha Aprili Ramadhoni)

