HOME NEWS INTERNATIONAL

Ribuan Orang Dievakuasi Setelah Gunung Mayon di Filipina Erupsi

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 03 Mei 2026 |12:59 WIB
Gunung Mayon di Filipina erupsi pada 2 Mei 2026. (Foto: Media Sosial)
JAKARTA – Ribuan orang telah dievakuasi dari berbagai kota di Provinsi Albay, Filipina, setelah Gunung Mayon meletus pada Sabtu (2/5/2026). Pihak berwenang menyatakan bahwa sedikitnya 52 desa di berbagai kota di Albay, sebelah selatan Manila, terkena dampak hujan abu tebal akibat letusan tersebut.

Zona bahaya dengan radius enam kilometer telah ditetapkan di sekitar gunung berapi tersebut setelah Institut Vulkanologi dan Seismologi Filipina (PHIVOLCS) memperkirakan jangkauan arus piroklastik (pyroclastic density currents/PDC) mencapai sekitar 4 km. PDC sendiri merupakan campuran gas panas dan batuan yang bergerak cepat dan menyisir permukaan tanah.

Institut tersebut juga mengeluarkan peringatan Level 3 dari skala 5 tingkat setelah teramati adanya "aktivitas strombolian dan semburan lava sementara."

Biro Pemadam Kebakaran Filipina menyatakan bahwa mereka tengah membantu masyarakat yang terkena dampak letusan. Mereka menambahkan bahwa tim tanggap darurat sudah berada di lapangan, sebagaimana dilaporkan oleh AsiaOne.

Menurut laporan, sekitar 1.500 keluarga telah dipindahkan ke pusat-pusat evakuasi. Berdasarkan data PHIVOLCS, terdapat 24 gunung berapi aktif di Filipina, termasuk Gunung Mayon.

(Rahman Asmardika)

