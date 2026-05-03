Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gunung Semeru Erupsi dan Muntahkan Abu Vulkanik, Warga dalam Radius 5 Km Diminta Tak Beraktivitas

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Minggu, 03 Mei 2026 |10:15 WIB
Gunung Semeru Erupsi dan Muntahkan Abu Vulkanik, Warga dalam Radius 5 Km Diminta Tak Beraktivitas
Gunung Semeru.
A
A
A

JAKARTA - Gunung Semeru dilaporkan mengalami erupsi pada Minggu (3/5/2026) pukul 08.00 pagi. Letusan itu memuntahkan abu vulkanik hingga ketinggian 900 meter di atas puncak.

"Terjadi erupsi Gunung Semeru pada hari Minggu, 03 Mei 2026, pukul 08:00 WIB. Tinggi kolom letusan teramati ± 900 m di atas puncak (± 4.576 m di atas permukaan laut)," bunyi keterangan Kementerian ESDM dikutip dari situs magma.esdm.go.id, Minggu (3/5/2026).

Dari pantauan ESDM, kolom abu berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal ke arah barat daya. "Erupsi terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 22 mm dan durasi 111 detik," tulis keterangan tersebut.

Kendati demikian, Kementerian ESDM merekomendasikan warga tidak melakukan aktivitas apa pun di sektor tenggara di sepanjang Besuk Kobokan, sejauh 13 km dari puncak.

Di luar jarak tersebut, masyarakat diminta tidak melakukan aktivitas pada jarak 500 meter dari tepi sungai di sepanjang Besuk Kobokan karena berpotensi terlanda perluasan awan panas dan aliran lahar hingga jarak 17 km dari puncak.

Kemudian, warga juga diimbau tidak beraktivitas dalam radius 5 km dari kawah/puncak Gunung Api Semeru karena rawan terhadap bahaya lontaran batu.

Warga juga diimbau untuk waspada terhadap potensi awan panas, guguran lava, dan lahar di sepanjang aliran sungai/lembah yang berhulu di puncak Gunung Api Semeru, terutama sepanjang Besuk Kobokan, Besuk Bang, Besuk Kembar, dan Besuk Sat, serta potensi lahar pada sungai-sungai kecil yang merupakan anak sungai dari Besuk Kobokan.

(Rahman Asmardika)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/18/337/3213202//gunung-qDgc_large.jpg
Gunung Semeru Kembali Menggeliat, 7 Kali Erupsi Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/04/340/3210493//gunung_semeru_erupsi-3zjn_large.jpg
Gunung Semeru Erupsi Muntahkan Kolom Abu hingga 1.000 Meter Pagi Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/27/337/3209020//gunung_semeru_kembali_erupsi-7DV5_large.jpg
Gunung Semeru Erupsi Dua kali Pagi ini, Luncuran Abu Vulkanik Mencapai 1.000 M
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/14/340/3206850//gunung_semeru_erupsi-O2bl_large.jpg
Gunung Semeru Erupsi Pagi Ini, Muntahkan Kolom Abu Setinggi 1.000 Meter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/08/337/3205788//gunung_semeru_erupsi-2UgV_large.JPG
Gunung Semeru Kembali Menggeliat, 5 Kali Erupsi Sore hingga Malam Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/14/340/3201534//gunung_semeru_erupsi-ecUu_large.jpg
Gunung Semeru Erupsi Luncurkan Awan Panas Guguran hingga 6 Ribu Meter
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement